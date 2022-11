Den forna Vancouver Canucks-anställde analysten Rachel Doerrie hävdar nu att klubbens assisterande general manager, Emilie Castonguay, utsatt henne för diskriminering när hon sparkades från organisationen i september. Detta enligt ESPN.

Rachel Doerrie fick under sommaren se sig befordrad från analyst till assistent till videocoachen för Vancouver Canucks, men kort därpå bröt nyheten om att hon istället fått lämna organisationen. Det var länge oklart vad som låg bakom beslutet, men nu börjar detaljerna klarna.

Under förra veckan ska Doerrie ha lämnat in ett klagomål mot klubben, skriver ESPN. I klagomålet, som skickats in av hennes juridiska ombud, hävdar Doerrie att Vancouvers assisterande general manager Émilie Castonguay utsatt henne för diskriminering under sin tid med klubben.

Detta då Castonguay ska ha kommit med kommentarer som “du är inte viktig nog att bry sig om”, “ingen inom media är din vän” och “jag tror inte att du har vad som krävs för att hantera jobbet, mentalt”.

Påstår sig avskedad på grund av sin mentala ohälsa

Kommentarerna ska ha kommit till följd efter att Doerrie delat en artikel där huvudtränaren Bruce Boudreau meddelat att Doerrie skulle arbeta med ledarstaben, samt ha talat med reportrar om befordran.

Därefter skriver ESPN att Doerrie ska ha haft ett möte med klubbens HR-avdelning, där hon gjorde det tydligt att den assisterande general managern “gått över gränsen” när Castonguay ifrågasatt hennes mentala förmåga att utföra jobbet.

Inte långt därefter fick Doerrie sparken av svenske general managern Patrik Allvin. Orsaken ska ha varit att hon talat med reportrar om sin befordran, samt att hon delat artikeln med Boudreaus kommentarer om hennes befordran, men nu menar Doerrie på att den verkliga anledningen bakom hennes avgång var hennes problem med sin mentala hälsa.

Förnekar anklagelserna

Det framgår även i klagomålet att alla inom organisationen var medvetna om Doerries kamp med ångest, posttraumatiskt stressyndrom och panikattacker (som alla är kopplade till fysiska problem) när hon först anställdes i början av året.

Under natten till måndag, svensk tid, bemötte Émilie Castonguay anklagelserna.

“Dessa anklagelser är absolut inte sanna och det jag ska ha sagt till henne är falska och felaktiga. Hon behandlades aldrig annorlunda på grund av kön eller sin psykiska hälsa”, skriver Castonguay i ett uttalande som Canucks delat med sig av.

