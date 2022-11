Morgan Rielly har placerats på långtidsskadelistan av Toronto Maple Leafs, då backen ådragit sig en knäskada.

– Det är inte första gången vårt lag har fått handskas med skador på nyckelspelare, säger tränaren Sheldon Keefe enligt NHL:s hemsida.

Toronto Maple Leafs blålinje tappar ännu en viktig backkugge, då Morgan Rielly ådragit sig en knäskada, och placeras på långtidsskadelistan. Detta meddelar klubben via Twitter.

Därmed kommer den 28-årige backen var borta minst 24 dagar, eller under tio matchers tid.

Men tränaren Sheldon Keefe låter optimistisk trots det tunga skadeläget på backsidan.

– Det är inte första gången vårt lag har fått handskas med skador på nyckelspelare. Varje gång det skett har vi svarat väl, vunnit matcher, och till och med spelat bättre försvarsmässigt jämfört med när vi haft en full trupp, säger han till NHL och tillägger:

– Så vi måste bara fortsätta spela ett bra lagspel och hitta sätt att vinna.

Vidare säger Keefe att Rielly inte förväntas undergå operation.

Rielly ådrog sig skadan under Toronto Maple Leafs övertidsförlust mot New York Islanders tidigare under veckan. Det var i början av tredjeperioden som Rielly kolliderade med en motståndarspelare, och spelade ett till byte innan han lämnade matchen i förtid.

Sedan tidigare är backarna Jake Muzzin (ryggskada) och T.J. Brodie (sportbråck) borta med skador. Nu adderas även Rielly till den listan.

Denna säsong har Rielly stått för 16 assist under sina 20 inledande matcher.

