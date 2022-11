Emil Johansson sänkte JVM-aktuelle Jani Nyman med en huvudtackling.

Nu meddelar Liiga att den svenske backen stängs av i fem matcher för smällen.

Via sin hemsida meddelar Liiga att den svenske Vasa Sport-backen Emil Johansson kommer att stängas av i fem matcher till följd av den huvudtackling som han delade ut på Ilves unge forward Jani Nyman i fredagens match i Tammerfors.

Det var drygt halvvägs in i den tredje perioden som Johansson satte in en tackling som träffade högt på den 18-årige talangen. Svensken fick matchstraff för smällen och under helgen granskades situationen av disciplinnämnden, som i sin tur valde att stänga av honom i fem matcher.

I sin dom skriver nämnden att Johansson har gott om tid att undvika tacklingen och att svenskens agerande är vårdslöst och förtjänar en avstängning.

26-årige Johansson är inne på sin andra säsong med Vasa Sport och har den här säsongen noterats för nio poäng (1+8) på 23 matcher i Liiga. Svensken har tidigare spelat SHL-hockey med HV71 och Djurgården och har även meriter från Tre Kronor.

SVEP: Alla mål från nattens NHL-matcher