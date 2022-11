Spelarkris – då blir målvakten utespelare

På grund av sjukdom har University of Michigan drabbats av ett stort manfall till veckans matcher. Då har lagets tredjemålvakt Tyler Shea fått chansen att debutera i collegeligan – som utespelare.

University of Michigan har fått spela med tunt om folk de senaste matcherna, då sjukdom inom laget tvingade sex spelare att kasta in handduken i veckans möte med University of Minnesota tidigare i veckan.

Då valde tränaren Brandon Naurato att jobba med det spelarmaterial han hade – och kastade således in lagets tredjemålvakt Tyler Shea som vänsterforward i fjärdekedjan. Laget förlorade matchen under natten till fredagen med 2–5 och under natten till lördag, svensk tid, blev det återigen en förlust då Minnesota fick Michigan på fall med 6–3.

What’s your goaltender done for you lately?!



Goalie Tyler Shea at left wing this weekend.#GoBlue〽️ pic.twitter.com/5rRDiKUFxl — Michigan Hockey (@umichhockey) November 18, 2022

Shea fick knappt någon istid under matcherna mot Michigan, men fick åtminstone sitta av ett lagstraff för Michigan under natten till lördag och fick således i alla fall befinna sig ute på isen under matchens gång.

I University of Michigan återfinns stortalanger som Adam Fantilli, som tippas väljas högt i sommarens NHL-draft, samt Luke Hughes som valdes som fjärde spelare totalt i 2021 års NHL-draft av New Jersey Devils.

Svenske Erik Portillo vaktade kassen för Michigan i helgens matcher och fick släppa tio puckar bakom sig på dessa två matcher.

