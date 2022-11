Senast Brynäs vann mot Färjestad var i december 2020.

Med dagens 3–2-vinst bröt man trenden och sabbade samtidigt Karlstadklubbens 90-årskalas.

– Brynäs är bra i dag och vi är dåliga, säger Färjestads Victor Ejdsell till C More.

Färjestad har under nästan två års tid varit ett mardrömsmotstånd för Brynäs, men ikväll släppte det. En pigg start gav Gävlelaget ett övertag i spelet som resulterade i en bruten förlustsvit och en 3–2-seger.

I dagens möte kunde Brynäs redan efter dryga två minuter spelade tysta Färjestadssupportrarna i Löfbergs Arena. Medan de sjöng för full hals för att lyft fram laget till en vinst under 90-årsfirandet, smällde Johannes Kinnvall upp pucken i krysset.

Efter den pigga starten fällde Gävlelaget dock krokben för sig själva. Efter en tilltrasslad situation och en miss i markeringsspelet hade Per Åslund vänt matchen med två mål bakom debuterande Tomi Karhunen.

– Jag tycker vi börjar ganska bra, sen när vi drar på oss utvisningar tar de över matchen, säger Kinnvall till C More.

"Känns som att de spelar sju mot tre mot oss"

Trots Brynäs bjudningar kunde Färjestad inte riktigt ta tag i matchbilden. Gävlelaget fortsatte att visa framfötterna och hittade även kvitteringen i den andra perioden.

– Jag tycker Brynäs är lite hetare än oss, de får fast andrapuckarna. Det krävs mer från oss. Det är väl en sån dag där det studsar lite fel här och där, säger Linus Johansson till C More.

I den sista perioden kunde Alexander Ljungkrantz sätta det vinnande 3–2-målet innan Karhunen och Brynäs höll emot Färjestads sena forcering. Med Theodor Lennström borta saknade 90-årsfirandet Färjestad spetsen för att hitta en sen kvittering.

– Framförallt tycker jag att vi är alldeles för dåliga i dag. Vi vinner inga närkamper. Det känns som att de spelar sju mot tre mot oss. Jag är jäkligt besviken. Just 50-50 duellerna vinner Brynäs i idag. Brynäs är bra i dag och vi är dåliga, säger Färjestads Victor Ejdsell till C More efter matchen.

