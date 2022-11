Niklas Rubin var en viktig kugge för Ässät under gårdagens vinst mot JYP. Den tidigare Frölundamålvakten var i toppform – och hans insatser gick inte obemärkt förbi.

“Utan tvekan den bästa spelaren under matchen i Jyväskylä”, skriver den finska lokaltidningen Satakunnan Kansa.

Efter att ha spelat hela sin karriär i Sverige valde Niklas Rubin att ta klivet över till den finska ligan inför säsongen. 26-åringen lämnade därmed Frölunda och började ett nytt kapitel med Ässät, där han inlett säsongen starkt.

I gårdagens möte med JYP hjälpte Rubin sitt lag till en 3-1-seger efter att ha räddat 37 av 38 skott i en match där Ässät bara avlossade 14 skott. Efteråt fick Rubin högsta betyg i form av tre spader av den finska tidningen Satakunnan Kansa för sin prestation.

“(Rubin) var den stora arkitekten bakom vinsten. Han har spelat väl under säsongens gång, men gårdagens insats i Jyväskylä kan ha varit den bästa under säsongen för svensken”.

Svensken Joachim Rohdin noterades för en assistpoäng för sitt Ässät.

Svensken toppar poängligan

I matchen mellan Vasa Sport och Pelicans var det tre svenska målskyttar som ledde Sport till gårdagens 3–2-seger. Detta då Simon Hjalmarsson, Axel Holmström, och Jens Lööke alla stod för varsitt mål. De två senare nämnda noterades även för två assist var, medan Hjalmarsson fick ihop en assistpoäng. Därmed fortsätter Holmström att ligga i toppen av den finska poängligan med sina åtta mål och 13 assist.

En annan svensk som registrerades i målprotokollet är forwarden Max Görtz, som bidrog med ett mål och en assist när hans KalPa snodde åt sig vinsten mot KooKoo i en 5–3-seger.

I motståndarlaget stod Stefan Warg för en assist för KooKoo.

