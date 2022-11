Patrik Laine har tidigare missat sex matcher på grund av en armbågsskada.

Nu meddelar Columbus att han kan bli borta i ytterligare fyra veckor efter att ha stukat sin fotled.

Columbus Blue Jackets är inne i en skadekris under säsongsinledningen i NHL.

På skadelistan har laget redan Jakub Voracek, Sean Kuraly, Justin Danforth, Nick Blankenburg och svenske backen Adam Boqvist. Nyligen meddelade laget även att store backstjärnan Zach Werenski kommer missa resten av säsongen med en axelskada.

Nu adderas ytterligare ett namn till den listan då Patrik Laine också har dragit på sig en skada.

På Twitter meddelar Columbus att Laine stukade sin fotled i lördagens match mot New York Islanders och kommer att vara borta i tre till fyra veckor.

INJURY UPDATE: #CBJ forward Patrik Laine suffered a sprained ankle in Saturday’s game at the NY Islanders and is expected to miss 3-to-4 weeks.