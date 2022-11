Beskedet om World Cup: “Inte möjligt under rådande omständigheter”

World Cup var planerat att spelas under februari 2024.

Men nu meddelar NHL och spelarfacket NHLPA att turneringen nu flyttas till februari 2025.

“Tyvärr är det inte möjligt att hålla ett World Cup under rådande omständigheter”, skriver NHL i ett pressmeddelande.

2016 spelades den senaste World Cup-turneringen och det har sedan blivit en lång väntan på när nästa turnering ska spelas. NHL och NHLPA (spelarfacket) har planerat för att hålla i ett World Cup under 2024, åtta år efter att den senaste turneringen spelades.

Men nu står det klart att det inte blir något World Cup 2024.

Under fredagskvällen går NHL och NHLPA nämligen ut med att World Cup inte kommer kunna spelas 2024 och att de i stället planerar för att spela turneringen under 2025.

“Det senaste året har NHL och NHLPA jobbat med planer på att arrangera World Cup, turneringen där de bästa hockeyspelare möts, i februari 2024. Tyvärr är det inte möjligt att hålla ett World Cup under rådande omständigheter. Vi kommer i stället att planera för att förhoppningsvis kunna spela World Cup i februari 2025”, står det i pressmeddelandet.

