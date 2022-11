Efter tre raka segrar fick Oskarshamn en fin start i kvällens möte mot Linköping. Men i den andra perioden föll man ihop och förlorade till slut med 4–5.

– Lite väl enkla mål som vi släpper in, säger Oskarshamns assisterande tränare Mikael Holmqvist till C More.

Oskarshamn hade påbörjat en fin form och var på väg bort från kvalplatserna i botten av tabellen. Efter en riktig pangstart på kvällens möte med Linköping såg det ut som att det skulle bli en seger för fjärde gången i rad. Men så blev det inte.

Två av de tre mål man gjorde under första halvan av matchen kom genom powerplay. En spelform som endast Rögle är bättre i av alla lag i serien.

Men när knappt nio minuter var spelade började raset. Patrick Russell gjorde sitt första mål för Linköping på nio matcher och satte igång vändningen. Målet innebar 2–3 för bortalaget och strax därefter trillade pucken in igen. Markus Hännikäinen gjorde 3–3 och Sebastian Strandberg 4–3 inom loppet av en minut.

– Det är bjudningar, mer eller mindre. Någon onödig utvisning och lite väl enkla mål som vi släpper in, säger Oskarshamns assisterande tränare Mikael Holmqvist till C More.

"Alltid mycket mål"

I tredje perioden släppte Linköping lite på gasen, men höll Oskarshamn till ett mål, samtidigt som Broc Little gjorde sitt andra i matchen. Slutresultatet: 5–4 till Linköping.

– Det blir alltid mycket mål när man spelar mot det här laget tydligen. Vi blir lite passiva i tredje kanske, men det är inte så konstigt, säger Sebastian Strandberg till C More.

