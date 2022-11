Nu är Rögle på kvalplats: "Hela laget måste upp"

Rögles kräftgång fortsätter. I kväll kom tredje raka förlusten - och den fjärde på de fem senaste. Leksand vann med 3-0.

– Vi var inte redo att gå ut hårt, säger Marco Kasper till C More.

– Det ligger på oss, på mig, säger tränaren Cam Abott.

De två raka förlusterna mot Oskarshamn förra veckan följdes upp av ytterligare en förlust idag. Nu är guldkonkurrenten Rögle nere på kvalplats.

Leksand tog kommandot redan i den första perioden. Martin Karlsson gjorde 1-0, och Mikael Ruohomaa utökade ledningen när han gjorde 2-0. Efter det orkade Rögle aldrig resa sig.

– Vi var inte redo att gå ut hårt och spela med hög intensitet i första. Det blir 2-0 till Leksand direkt. Då blir det svårt att komma in i spelet. Vi måste komma upp i energin, vinna närkamper och spela ett bättre försvarsspel sade Rögles Marco Kasper i C More.

I mittperioden kom sedan 3-0, när Tobias Ekberg överlistade Christoffer Rifalk.

– Hela laget måste upp. Alla kedjor måste spela med mer energi. Vi måste spela i anfallszon i stället för egen zon, konstaterade Marco Kasper.

“Tävlade inte som vi behövde”

Förra säsongens seriesegrare Rögle har bara tagit 18 poäng på 15 matcher. De är på säker mark, men bara med målskillnad som marginal ned till Oskarshamn på kvalplats. De har dessutom längre upp till slutspel (fem poäng) än ned till jumbon HV71 (fyra poäng).

– Vi tävlade inte som vi behövde göra, i en tuff arena. Vi var inte skarpa nog. Det ligger på oss, på mig, säger tränaren Cam Abbott.

– Den här ligan är tajt. Är du inte 100 procent, speciellt när du har några killar borta från laget, då blir det ofta så här på bortaplan.

Rögle kan nu tvingas gå på uppehåll på kvalplats. En match återstår innan det är dags för Karjala Tournament.

– Det är viktigt med en “push” innan ett uppehåll. Det är väldigt viktigt för oss just nu. Men samtidigt är vi inne i det här tillsammans, säger Abbott.

Mantas Armalis höll sin tredje nolla för säsongen och har vunnit nio av sina tio starter under hösten.

