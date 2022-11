“Ni får ursäkta alla medlemmar av Göteborgs HC, men det här agerandet är otroligt uselt i mina ögon. En skam för SDHL och svensk damhockey”, skriver Ronnie Rönnkvist efter dagens besked att klubben drar sig ut ur SDHL mitt under pågående säsong.



Göteborg fick säsongen 2017/18 en gratisplats i SDHL då Sundsvall drog sig ur serien. Beskedet kom sent så jag är ”fine” med att laget fick en tuff resa den säsongen, men också säsongen därpå. Men att det skulle behöva gå så långt som att man mitt under brinnande säsong tvingas dra sig ur Sveriges högsta liga och dra skam över svensk damhockey kunde jag inte förutse i mina vildaste fantasier. Det hade varit okej om föreningen meddelat SDHL och Svenska Ishockeyförbundet redan i somras att man inte hade för avsikt att spela i SDHL kommande säsong, men elva matcher in i serien…



Hur har klubben hamnat här? Frågan är befogad att ställa och svaren är säkert många. Om vi ser till det rent sportsliga har Göteborg under samtliga säsonger varit för dåliga för SDHL, men för bra för andraligan. Göteborg har spelat 183 matcher i SDHL. Av dessa 183 har laget vunnit endast elva. Laget har alltså förlorat 172 matcher. Säsongen 2021/22 vann laget noll matcher, men varje säsong har laget klarat sig kvar tack vare kvalspel där SDHL-erfarenheten fällt avgörande samt att laget nästan alltid haft bra nivå på målvaktsspelet.

“Värst är det nog för alla spelare och tränare”

Göteborg har alltså haft sex år på sig att stabilisera föreningens seniorverksamhet. Jag vet att Janne Mellgren, den tidigare Ordföranden som nu återgått och blivit tf Ordförande, har slitit både dag och natt för att laget, men också hela den fina verksamhet som är kring föreningen i Angered, ska kunna rulla på. Jag är givetvis även fullt medveten om att varken sponsorer eller vi i media har backat upp laget och föreningen alla dagar i veckan. Men sex år Göteborg… Sex år. Något bättre än att dra sig ur efter elva spelade matcher måste ni ha kunnat presterat.

Återigen, hur har klubben hamnat här? Idag kostar det pengar att få in bra spelare i verksamheten. Att då ha en svajig ekonomi samtidigt som senaste säsongen inte var fördelaktig kring det som skrevs medialt har såklart gjort det näst intill omöjligt att få bra spelare till klubben. Trots det finns det en del bra spelare i verksamheten och gott och väl svenska spelare för att kunna ställa upp i samtliga återstående matcher i SDHL. Om jag inte har för risiga glasögon kan jag läsa mig till på eliteprospects.com att Göteborg använt 24 svenska spelare och elva importer under säsongen. Visst är svenska spelarna unga och kanske inte redo för spel i SDHL, men det här måste klubben vetat om redan innan säsongsstart.



Ger du dig in i leken… Och så vidare.

Förra säsongen vann Göteborg inte en enda match i SDHL. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Vilka ringar på vattnet ger det här förutom att det svärtar ner svensk damhockey som slåss med näbbar och klor för att höja sin status i hockeysverige? Värst är det nog för alla spelare och tränare som nu kanske valt att flytta till Göteborg i tro om att man ska få jobb och spela hockey i SDHL. Spelare som kommit från både Nordamerika, Japan och andra delar av Europa, men såklart även andra ställen i Sverige. Andra lagen i SDHL får nu snällt bara ställa in evenemang och viktiga matcher i sin utbildning av spelare. Skellefteå, som annars skulle haft platsen i SDHL, hade kunnat redan nu göra en storsatsning och kanske etablerat sig i SDHL om Göteborg hade haft lite självinsikt i sin egen verksamhet. Göteborg har ett fantastiskt fint integrationsprojekt i Angered. Nu får även den en negativ stämpel på sig liksom klubbens parahockey. Jag hoppas för Janne Mellgren och alla kring dom två verksamheterna skull att den kommer leva vidare. Jag har själv varit på plats vid ett par tillfällen och fått se vilket fint jobb man gör där.

“Tror det här var dödsstöten för Göteborg HC som elitlag”

Kan Göteborg i en framtid komma tillbaka som klubb i SDHL? Absolut. Men då går det inte att gråta över att Frölunda valt att satsa på damhockeyn. I stället måste man få in ledare och spelare som tror på den egna verksamheten både långsiktigt och kortsiktigt. Men ska jag tala för vad jag känner (vilket kanske inte är relevant i sammanhanget) så tror jag det här var dödsstöten för Göteborg HC som elitlag. Jag hoppas dock att jag har fel.



Det finns ett uttryck ”När katten är borta dansar råttorna på bordet”. Ska klubben göra ett omtag och utbilda bra hockeyspelare och människor krävs det nog att klubbens starke man, Jan Mellgren, tar över rodret på allvar igen till man hittar en lämplig ersättare.



Jag avslutar den hör arga krönikan med ett citat från förra säsongens bästa spelare i Göteborg, Hana Haasová; ”Förra säsongen i Göteborg var alla så frustrerade, arga och grät nästan varje dag. Det är skönt att slippa det varje dag.”

Hallam: "Alla har spelat glada när jag ringt"

Matchrapporter: SDE utklassade Göteborg HC på bortaplan Storseger för AIK borta mot Göteborg HC Äntligen seger för HV 71 mot Göteborg HC Storseger för Modo hemma mot Göteborg HC Modo höll nollan och tog stark seger mot Göteborg HC