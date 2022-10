Arvid Holm fick ingen rolig start på nattens AHL-möte med Iowa, då den svenske burväktaren släppte in ett självmål direkt på tekning. Därefter spelade 23-åringen upp sig – och räddade 33 av 34 skott i Manitobas 4–1-seger.

– Ibland händer sådana där saker, men det handlar om att vara mogen och inte låta det påverka dig,

Det blev tråkigaste möjliga inledning på nattens match mot Iowa för Manitobas svenske målvakt Arvid Holm. Efter bara fyra minuters spel släppte den blågule burväktaren in ett självmål i samband med en tekning i egen zon, där lagkamraten Henri Nikkanen vann tekningen så pass ordentligt att pucken letade sig in mellan benskydden på den tidigare Karlskrona- och Färjestadsmålvakten.

– Arvid hade inte spelat sedan förra helgen, så jag var lite orolig att det skulle påverka hans spel. Han kämpade dock hårt. Allt var inte perfekt från honom, men han blev bättre i den andra och tredje perioden, säger den assisterande tränaren Éric Dubois i ett videoklipp på Manitobas Twitterkonto.

