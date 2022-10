Oväntade draget lyckades – gav segern på övertid: "Hörde lite snack om det…"

Timrå besegrade Örebro med 3-2 efter förlängning. Det efter en riktig fräckis på övertiden.

– Blir det fyra mot tre blir det tufft för det andra laget, säger Timrås Magnus Pääjärvi till C More.

Timrå dominerade i den första perioden där Örebro bara fick till två skott på mål. Men man fick ingen utdelning av spelövertaget.

Istället vände närkingarna på matchen helt i den andra perioden. Mål av Rasmus Rissanen och Mathias Bromé gjorde att Örebro ryckte ifrån till 2-0.

Och Ante Karlsson var allt annat än nöjd efter den andra perioden.

– Fy fan bedrövligt är det. Det är svårt att hitta något som var bra. Det är naivt. Det är bara att börja om och ställa en jävla massa krav på varandra här i sista, säger tränaren i C Mores sändning.

"Oväntade (geni)draget avgjorde"

I den sista perioden jämnades också spelet ut rätt rejält där Örebro försökte spela på sin defensiv.

Timrå fick också in en kvittering via Emil Pettersson. I slutskedet av matchen plockade man också ut målvakten och hittade kvitteringen via Anton Lander.

I förlängningen skedde något oväntat. Timrå plockade ut målvakten – utan att domaren hade en höjd arm. Istället spelade man fyra mot tre och hade ett rejält tryck. Något som resulterade i att Magnus Pääjärvi avgjorde med sitt första mål för säsongen.

– Tuff bortamatch, det är starkt av oss. Vi rycker upp oss rejält och visar att vi har karaktär i laget. Jag hörde lite snack om det bakom stängda dörrar och blir det fyra mot tre blir det tufft för det andra laget, säger matchhjälten.

TV: Bromé: "Det har varit svårare än jag trodde"

Matchrapporter: Efter fem raka segrar i SHL tog vinstsviten slut för Örebro Hockey Brynäs avgjorde i straffläggningen hemma mot Timrå Stark seger för Örebro Hockey i toppmatchen mot Växjö Örebro Hockey starkast i straffläggningen – vann hemma mot Luleå Segerraden förlängd för Timrå – besegrade Oskarshamn