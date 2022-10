Gustav Rydahl lämnade Färjestad för att jaga NHL-drömmen med New York Rangers. Guldhjälten har fått inleda säsongen i AHL – där han i natt sköt sitt första mål för Hartford Wolf Pack.

Gustav Rydahls mål kom tidigt i den första perioden och innebar 1–0-målet för Hartford Wolf Pack i nattens 4–2-seger över Hershey Bears. Rydahl höll sig påpassligt framme på en målvaktsretur från Zach Fucale och kunde från nära håll raka in ledningspucken för hemmalaget.

För Rydahl var nattens mål hans första i Nordamerika sedan flytten från Färjestad i våras. Den 28-årige värmlänningen noterades för en assist i förra helgens bortamöte med Bridgeport och står noterad för totalt två poäng (1+1) på fyra AHL-matcher med Hartford Wolf Pack.

Rydahl lämnade Färjestad efter vårens SM-guld för spel i New York Rangers, då han skrev på ett ettårigt envägskontrakt med klassikerklubben. 28-åringen skickades under försäsongen ned till farmarlaget i Hartford, där han enligt CapFriendly har en lön på 750 000 dollar under säsongen.

Linus Karlsson var nattens stora svenska poängproducent, då han noterades för ett mål och två assist i Abbotsfords 7–3-seger över San Diego. Den tidigare Skellefteåstjärnan har nu producerat åtta poäng (2+6) på fem matcher i AHL den här säsongen.

Även Axel Andersson skrev in sig i målprotokollet i matchen för San Diego.

Karlssons mål i matchen kom i den tredje perioden där han överlistade landsmannen Olle Eriksson Ek Ek på ett läckert vis. Eriksson Ek räddade i sin tur 17 av 20 skott i matchen, där burväktaren fick hoppa in i matchen inför starten av den andra perioden.

Linus Karlsson through the legs for his third point of the game....sheesh #CAnucks #AbbyCanucks pic.twitter.com/nfBpOpCDVy