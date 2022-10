Pontus Johansson gick från en begränsad roll i Djurgården till att bli en viktig back för Frölunda där han nu är lagets poängbästa back.

För hockeysverige.se berättar nu 21-åringen om första tiden i Frölunda och framgången på isen.

– Jag vill bli en toppback i den här ligan och då ska man gå ut och verkligen leverera varje dag, säger han.

Inför årets säsong valde Frölunda att satsa lite annorlunda på sin backsida och värvade flera unga backar som kanske var lite oprövade på SHL-nivå. En av dem som plockades in till Frölunda var Pontus Johansson från Djurgården.

Det blev känt väldigt tidigt att 21-åringen skulle göra flytten till Göteborg trots att han endast spelat 26 SHL-matcher innan övergången till Frölunda.

För hockeysverige.se berättar han nu om bytet till Frölunda.

– Det är en jäkligt bra klubb att komma till som ung spelare tycker jag. Man får chansen och de tar hand om en väl. Man kan gå ut i lugn och ro och bara spela sitt spel, säger han och fortsätter:

– Det har varit superbra, jag har ingenting att klaga på. Det är hur bra som helst med alla faciliteter, spelare och ledare så det är bara att gå in och ta för sig och göra sin grej.

De senaste åren har Frölunda visat sig vara skickliga på att utveckla backar och det är flera försvarare som har fått sina genombrott efter att de har värvats till laget. Det är något som påverkade Pontus Johansson i sitt beslut att skriva på för klubben.

– Man har sett andra göra resor här. Det är en väldigt trygg miljö där man bara får jobba på. Det känns jättebra här och jag är väldigt nöjd med att jag kom hit.

“Där ska jag vara som bäst”

Pontus Johansson har då också visat framfötterna i sin nya omgivning. 21-åringen har imponerat sedan flytten till Frölunda och visat att det kanske är han som är nästa back att få sitt genombrott i klubben.

– Jag tycker att jag tar kliv mer och mer. Jag försöker vara ett hot i anfallszon och jobba på det spelet där jag ska vara som bäst. Sedan även vara rejäl i mittzon och egen zon. Jag tycker ändå att det har varit en bra inledning men sedan går det lite upp och ner i vissa matcher.

Pontus Johansson har imponerat i Frölunda. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Den Trångsundsfostrade försvararen har också fått förtroende från coacherna då han snittar 17:10 minuters istid per match hittills.

– Man vill alltid kunna ha coacher som litar på en och att man får möjligheten att gå ut och göra det man ska. Jag försöker bara att lära mig av alla och vad de säger och bygga vidare därifrån.

“Ska försöka ta chansen när den finns”

Förra säsongen spelade Pontus Johansson i Djurgården men kom bara till spel i 25 matcher och fick då minimal speltid då han endast snittade drygt tio minuters istid per match i ett bottenlag i SHL.

Men sedan flytten till Frölunda har han alltså fått en viktig roll, ökat sin istid per match med nästan sju minuter och han har även fått en framskjuten roll där han får spela i lagets första PP-uppställning.

Vad har varit skillnaderna som gör att du får spela så mycket mer nu tycker du?

– Vi hade ett lite konstigt år förra säsongen så det var lite stökigt och bökigt i laget, det var inte kul alls. Men sedan jag har kommit hit så har jag fått förtroende och jag försöker verkligen jobba hårt och utvecklas varje dag så ska det nog kunna bli ännu bättre också.

Pontus Johansson i Djurgården förra säsongen. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Men du får redan vara första PP-back, hade du själv kunnat tro att du skulle få en sån roll direkt?

– Nja, jag vet inte. Om man försöker ta sina chanser så finns det alla möjligheter. Sedan har det väl hackat lite i powerplay men jag tycker ändå att vi har kommit igång lite bättre här på slutet.

Känner du att du har mer frihet här i Frölunda att bara spela ditt spel och följa med högt upp i anfallen?

– Som lag så vill vi spela med alla fem spelare i alla situationer för då blir det svårare för motståndarna såklart. Det gäller väl alla backar att man ska försöka ta chansen när den finns att följa med upp i luckor som motståndarna missar i försvaret. Det är absolut något som jag verkligen vill jobba på.

Är poängbäst bland Frölundas backar

Den större rollen och ökade friheten har också gett resultat för Pontus Johansson. I fjol gjorde han två poäng (1+1) på 25 matcher i Djurgården men hittills den här säsongen har han bidragit med sju poäng (1+6) på 14 matcher.

De sju poängen gör att han är Frölundas poängbäste back under säsongsstarten.

– Poäng är väl alltid kul att göra och det känns bra att kunna producera, speciellt för mig eftersom jag försöker vara lite mer framåt. Jag tycker ändå att jag har mycket att jobba på och kan bara bli bättre.

Vad är det som du har att jobba på?

– Jag vill bli en toppback i den här ligan och då ska man gå ut och verkligen leverera varje dag. För att komma dit måste jag vara ett hot i anfallszon varje gång jag får pucken, kunna ta rätt beslut där ute och sedan i egen zon vill jag vara jäkligt snabb ute och vara lite mer rejält.

21-åringen vill fortfarande bli bättre. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

“Då är det inte många lag som kan stå upp mot oss”

21-åringen betonar dock flera gångar att han känner att han fortfarande kan spela bätte och samma sak gäller för hela Frölunda.

Hittills under säsongen har laget plockat 23 poäng på 14 matcher vilket gör att de ligger femma i SHL-tabellen, bara fem poäng bakom serieledande Örebro. Men samtidigt har Frölunda släppt in det första målet i en majoritet av sina matcher vilket har lett till att de ofta har fått jaga. Frölunda har även spelat väldigt mycket oavgjorda matcher där endast HV71 har fler matcher som gått till förlängning eller straffläggning.

– Det har gått lite upp och ner men på slutet tycker jag att vi har hittat en uppåtgående form. Det är alltid tufft att släppa in första målet men när vi kan vända så visar det att vi har något speciellt i gruppen. Vi har något som vi bygger på.

– När vi sätter vår forecheck, då är det inte många lag som kan stå upp mot oss. Det är jäkligt starkt att vi fortsätter att tugga på även om vi hamnar i underläge ibland.

Vad behöver ni göra för att lyfta uppåt och verkligen etablera er i toppen?

– Vi ska vara starka i början av matcherna och bara spela vår hockey. Ut och sätta en hög forecheck och vinna mycket puckar. Det är bara hockey så om vi bara går ut och lirar och har kul så kommer det nog att lösa sig, avslutar Pontus Johansson.

TV: "Påminner om Djurgården för ett par år sedan"

