Hemmamatch mot Linköping väntar denna höstfärgade torsdagskväll. Nedsläpp sker klockan 19:00, och är du inte på plats i Tegera Arena ser du matchen på C More Live 2 eller via stream från C More. Ekberg återvänder från utlåningen och så här formeras laget.@cmorehockey#leksandsif pic.twitter.com/SCy6naVlAh