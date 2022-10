Daniel Rahimi kan bli nästa spelare den här hösten att fällas av discplinnämnden för diving. Hockeyallsvenskan meddelar via sin hemsida att Björklövens backbjässe anmälts för en situation i gårdagens möte med Almtuna.

Det var halvvägs genom den tredje perioden i gårdagens möte mellan Björklöven och Almtuna som Daniel Rahimi fick med sig en interferenceutvisning på bortalagets Jesper Norbäck.

Norbäck klev in framför Rahimi när “Löven”-backen skulle ut och jaga pucken i sarghörnet, varpå den vikarierande lagkaptenen föll till isen och Norbäck tilldömdes en tvåminutersutvisning. Nu kan även Rahimi straffas, då 35-åringen hamnat på disciplinnämndens bord där nämnden ska bedöma om veteranen gjort sig skyldig till en diving eller inte.

Rahimi klarade sig utan utvisning i matchen som Björklöven till slut vann med 4–1.

Diving-anmälningarna till disciplinnämnden har haglat in under hösten, där BIK Karlskoga-målvakten Marcus Hellgren så sent som förra veckan fälldes för filmning. I Hockeyallsvenskan har spelare emellertid friats av disciplinnämnden efter att ha anmälts för filmning. Nikita Tolopilo, Isak Mantler och Hannes Lindström har alla klarat sig utan böter efter att ha hamnat på nämndens bord.

Se situationen mellan Rahimi och Norbäck här.

TV: "Ingenting har ju funkat i AIK"

Matchrapporter: Björklöven slog Almtuna efter Oliver Johanssons dubbel Straffseger för Västervik – Brickley stor hjälte Äntligen seger för Kristianstad mot Almtuna Stark seger för Djurgården i toppmatchen mot Björklöven Östersunds IK vann mot Almtuna efter mål av Alexander Anderberg