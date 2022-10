Efter att ha fått sparken från New York Islanders i maj har Barry Trotz ännu inte hittat något nytt jobb. Men stjärntränaren själv vet vad han siktar på.

– Jag har aldrig tränat ett “original six” lag, säger 60-åringen till NHL:s hemsida.

Barry Trotz är en av NHL:s mest profilstarka tränare och det var en bomb när New York Islanders valde att sparka profilen.

Sedan maj har 60-åringen därför gått utan klubb, men det har inte saknats anbud. Bland annat har Winnipeg Jets, Philadelphia Flyers, Boston Bruins och ett antal klubbar till visat intresse.

Utan att lyckas locka till sig tränaren.

– Jag tror att för det första är jag inte där än. Jag tror att det handlar om att landa i allt. Det kommer nog dröja till i början av december innan jag får familjesituationen under kontroll. Efter det kommer jag förmodligen ta ett litet brejk, en vecka eller två, och åka till något varmt ställe. Sen så… säger stjärntränaren i en intervju med NHL.com.

Siktet inställt

Och vilket bås Barry Trotz ställer sig i härnäst har han en vision för.

– "Original six" för mig. Det skulle väcka mitt intresse… de lagen intresserar mig alltid. Men de kanadensiska lagen, du är under mikroskop. Vilket du är i New York också. Jag tror att det tar en speciell tränare, speciell spelare att spela i Kanada för det är en annan typ av press.

Original six-lagen är de sex lagen som var mest konstanta i NHL under ligans inledande år. Lagen som har den benämningen är: Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, New York Rangers, Montreal Canadiens och Boston Bruins.

Veteranen har tränat i NHL sedan 1989 och har vunnit en Stanley Cup och två Jack Adams (priset till ligans bästa tränare). Den senaste kom säsongen 2018/2019.

