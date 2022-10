Michal Kempný skickades ner till AHL av Seattle Kraken.

Nu bryter tjecken sitt kontrakt med NHL-klubben – och ryktas kunna återvända till Europa.

Inför årets säsong valde Michal Kempný att skriva på för Seattle Kraken efter att ha tappat sin plats som ordinarie NHL-back i Washington Capitals.

Men tjecken lyckades inte ta en NHL-plats i Seattle och förra veckan skickades han ner till klubbens AHL-lag Coachella Valley Firebirds. Efter endast två matcher för farmarlaget står det nu klart att Kempný inte kommer att fortsätta i klubben och det ser till och med ut som att hans NHL-karriär kan ta slut.

32-åringen har nämligen placerats på unconditional waivers i syfte att bryta sitt kontrakt med Seattle Kraken och det innebär oftast att backen inte längre kommer spela i Nordamerika. Det har redan börjat spekuleras att Kempný ska vara på väg tillbaka till Europa där den tjeckiska storklubben Sparta Prag har pekats ut som ett möjligt alternativ.

