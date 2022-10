Efter en mindre lyckad tid med Djurgårdens IF, återvände Émile Poirier till AHL. Men nu har Rocket Laval rivit kontraktet med forwarden, vilket klubben meddelade på Twitter under gårdagen.

Émile Poirier värvades in till Djurgårdens IF under förra säsongen i hopp om att han skulle bli “en sista viktig pjäs” för deras lagbygge. Den kanadensiske forwarden noterades totalt för tre mål och två assist, under elva matcher, men det var inte tillräckligt. Stockholmsklubben fick ändå se sig degraderade till HockeyAllsvenskan.

Det blev ingen fortsättning i Sverige för 27-åringen, som istället återvände till Nordamerika.

Poirier skrev då ett ettårigt tvåvägskontrakt med Montreal Canadiens farmarlag Laval Rocket. Men under gårdagen enades de två parterna om att bryta avtalet i förtid, meddelade klubben på Twitter.



Le Rocket de Laval a annoncé jeudi avoir mis fin, d'un commun accord, au contrat de l’attaquant Émile Poirier.



The Laval Rocket announced on Thursday a mutual agreement with forward Émile Poirier to terminate his contract. pic.twitter.com/rWFz7pCRzQ — Rocket de Laval (@RocketLaval) October 20, 2022

Valdes i förstarundan av draften

Innan forwarden anslöt till Djurgården, representerade han Dinamo Riga i KHL. Poirier noterades där för 18 poäng (9+9) under 39 matcher. Men majoriteten av karriären har han spelat i Nordamerika.

Emile Poirier gick i förstarundan, som det 22:a valet totalt, i NHL:s Draft 2013 till Calgary Flames.

TV: "Carl Söderberg måste höja sig"