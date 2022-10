Victor Öhman åkte på en skada i den Hockeyallsvenska premiären. Nu är den nyförvärvade centern tillbaka i Vita Hästen.

– Han kan tillföra hur mycket som helst, säger klubbens assisterande tränaren, Tim Brithén, till NT.

Det var under Vita Hästens premiärmatch mot Mora IK, som Victor Öhman ådrog sig en överkroppsskada i samband med en kollision. Öhman fick utgå redan under första perioden, och har inte kunnat komma till spel sedan dess.

Men nu är Vita Hästens nyförvärv på banan igen, och kommer finnas med i laguppställningen under morgondagens match mot Södertälje SK, enligt NT.

– Victor är ju en tilltänkt toppspelare. Han kan tillföra hur mycket som helst. Samtidigt har han varit borta ganska länge, så det kan ta ett litet tag innan han kommer igång för fullt, säger klubbens assisterande tränaren, Tim Brithén, till tidningen.

Blir del av förstakedjan

Öhman kommer därmed kliva in och centra förstakedjan mellan Marcus Eriksson och Tanner MacMaster.

Istället förväntas nu forwarden Jimmy Andersson vara borta under en tid, då han åkt på en ljumsskada under hemmamatchen mot Djurgårdens IF. Enligt NT är det osäkert hur lång återhämtningstid det gäller då det vid denna typen av skador, varierar från fall till fall.

Den 27-årige Öhman värvades till Norrköpingsklubben från Troja-Ljungby inför säsongen. Förra säsongen noterades han för 27 poäng (11+16) under 50 matcher.

