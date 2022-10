När Björklöven vann över Tingsryd i förra matchen sköt Nick Schilkey ett hattrick.

I kväll vann Löven med 5-2 mot AIK – och då blev Schilkey hattrickskytt för andra matchen i rad.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger amerikanen till C More.

Het, hetare, Nick Schilkey!

Det amerikanske nyförvärvet är inne i ett riktigt stim den senaste tiden. I Björklövens förra match sköt han ett hattrick när topplaget vann med 4-1 över Tingsryd. Och under onsdagskvällen var han i farten igen.

– Man planerar aldrig för att göra ett hattrick men ibland är det bara så att när en puck går in så trillar de andra in av bara farten. Jag har fått väldigt många bra passningar också, det är bara kul, sade Schilkey till C More innan matchen.

När Björklöven vann med 5-2 över AIK så var Schilkey bäst på isen då han gav hemmalaget ledningen med 1-0 i den första perioden för att sedan assistera fram till Scott Pooleys 2-0-mål innan Schilkey själv sköt 3-0 i den andra perioden. AIK gjorde det dock dramatiskt genom två snabba mål i slutet av mittperioden.

“Mina två första hattricks”

Men Nick Schilkey skulle se till att det inte var spännande länge. I den tredje perioden drog han upp ett skott i krysset bakom AIK-målvakten Niklas Lundström för 4-2 i matchen och han fullbordade därmed ett hattrick för andra matchen i rad.

Efter att ha inlett med 2+4 på de sex första matcherna har nu Schilkey gjorde hela 6+1 på två matcher och han går därmed upp på 8+5 för 13 poäng efter nio matcher. Amerikanen leder därmed både skytteligan och poängligan i HockeyAllsvenskan.

– Det var väldigt kul – igen! Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är nog mina två första hattricks i min karriär som proffs, säger Schilkey till C More efter segern mot AIK.

Hattrick av Schilkey 🎩 pic.twitter.com/cjZqJh1oW8 — C More Hockey (@cmorehockey) October 19, 2022

Precis i slutet av matchen kunde Björklöven definitivt punktera tillställningen då Joel Mustonen gjorde 5-2 i tom kasse. “Löven” behåller därmed sin tredjeplats i tabellen.

Björklöven – AIK 5–2 (1-0,2-2,2-0)

Björklöven: Nick Schilkey 3, Scott Pooley, Joel Mustonen.

AIK: Daniel Muztio-Bagenda, Oscar Nord.

TV: "Skellefteå? De ser inte alls bra ut"

Matchrapporter: Björklöven vann – efter Nicholas Schilkeys hattrick Almtuna slog AIK på bortaplan Björklöven vann – efter Nicholas Schilkeys hattrick Oscar Öhman i målform när AIK vann mot SSK Almtuna starkast i straffläggningen – vann hemma mot AIK