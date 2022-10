Josefin Bouveng har fått en bra start på collegekarriären med University of Minnesota. I helgens möte med Minnesota State slog den 21-åriga landslagsforwarden till med ett hattrick.

Efter finalförlusten med Brynäs mot Luleå valde den 21-åriga landslagsforwarden Josefin Bouveng att lämna Gävlelaget för att spela collegehockey i USA.

Efter att ha noterats för assist i sina tre inledande matcher i collegeligan med University of Minnesota så lossnade det i helgen även målmässigt för Damkronornas center. I mötet med Minnesota State stod Bouveng för ett hattrick när University of Minnesota vann med hela 9–4.

Målen var hennes första i collegeligan och innebär att hon nu har skrapat ihop en fyra matcher lång poängsvit under inledningen av säsongen och totalt sju poäng på fyra matcher.

Bouveng är emellertid inte collegeligans poängbästa svenska spelare den här säsongen. HV71:s tidigare lagkapten Thea Johansson har även hon skrapat ihop sju poäng under säsongsinledningen, medan landslagscentern Sara Hjalmarsson har fått en strålande start på sin femte säsong i collegeligan med Providence College och står noterad för åtta poäng (3+5) på sex matcher.

Både Emma Söderberg och Tindra Holm har fått strålande starter på sina säsonger i University of Minnesota respektive Long Island University, där Söderberg vunnit samtliga sex matcher som hon spelat och noterats för en räddningsprocent på 95,2 procent, medan Holm kan stoltsera med stark statistik (94,0 i räddningsprocent) trots att hon förlorat fem av sina sex matcher.

Hat Trick Hero! 🎩



Congrats to freshman Josefin Bouveng on scoring her first, second and third career goals! 🚨#GWH | #SkiUMah pic.twitter.com/e8AktaHkTr