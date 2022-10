I somras valde Duncan Keith att avsluta sin spelarkarriär.

Men backikonen blir kvar i hockeyn – han får nämligen en roll som spelarutvecklare i Edmonton Oilers.

Efter 17 säsonger och 1 256 matcher i NHL valde Duncan Keith att lägga skridskorna på hyllan och avsluta sin ishockeykarriär.

Men 39-åringen kommer inte att lämna ishockeyn helt och hållet.

Nu står det nämligen klart att Keith får en ledarroll inom Edmonton Oilers. Klubben meddelar att backikonen kommer att agera spelarutvecklare för föreningen.

På sin hemsida skriver Edmonton att Keith mestadels kommer att åka runt och besöka lagets unga talanger och AHL-spelare för att hjälpa dem i deras utveckling för att de ska kunna nå NHL-nivå.

