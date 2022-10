Börje Molander har gått bort efter en kort tids sjukdom.

Den tidigare Strömsbro och AIK-profilen blev 76 år.

– Han var en jäkla fin kompis och duktig ishockeyspelare, säger Leif “Honken” Holmqvist.

En av Strömsbro och AIK:s största legendarer, Börje ”Molla” Molander har avlidit efter kort tids sjukdom.



”Molla” debuterade i högsta serien för Strömsbro säsongen 1961/62. Säsongen 1964/65 kom han med i juniorlandslaget tillsammans med bland andra Thommy Abrahamsson, Inge Hammarström, Dick Yderström, Olle Åhman med flera.



Inför säsongen 1965/66 värvades Molander av AIK. Där blev han kvar under fyra säsonger innan han flyttade hem till Strömsbro igen. Där spelade han fram till och med säsongen 1976/77. Efter karriären som spelare var han tränare för bland annat Strömsbro, men även Oppala och Gästriklands TV-pucklag.

Leif ”Honken” Holmqvist var barndomskamrat med Börje Molander.



– Vi spelade ihop i Strömsbro och senare var det jag som tog honom till AIK. Han var en jäkla fin kompis och duktig ishockeyspelare, säger målvaktsikonen med mycket kärlek i rösten och som också bjuder på två roliga minnen från deras gemensamma tid i AIK:

“Vi hade en god kontakt hela tiden”

– Vi var med AIK på en turnering som spelades i Tyskland, Italien och dom här alpländerna. Han blev sjuk och åkte in på sjukhus. Vi var runt om på olika ställen och spelade, men var upp och hälsade på honom mellan matcherna.

– Systrarna hade kommit in med två stora tabletter och lagt på bordet bredvid honom. Systrarna gick ut igen. När dom kom tillbaka och frågade vart tabletterna hade tagit vägen. Då pekade han först på munnen och sedan magen eftersom han hade svalt dom, men det var bara så att dom där tabletterna skulle stoppas in i baken. Han blev livrädd och kunde såklart inte någon italienska.

– Vi spelade även en match i Tyskland. ”Molla” kunde inte skjuta speciellt bra. Precis när han gjorde mål slocknade hela hallen och det blev kolsvart. ”va fan skjuter jag så hårt att hela hallen släcks?”.

Leif ”Honken” Holmqvist fortsätter:

– Jag var alltid hem till honom och ”Gittan” då jag var upp till Gävle med på något event eller hälsade på. Det blev att vi tog oss 45 minuter för lite fika hemma hos honom och snackade om allt. Mycket hockey såklart. Vi hade en god kontakt hela tiden och givetvis var det tungt att få beskedet på morgonen att han hade gått bort.



Börje Molander blev 76 år.

TV: Vem vinner backarnas poängliga?

Matchrapporter: Strömsbro vann – efter Zachary Remers hattrick Uddamålsseger för Mora som besegrade AIK Seger för Nyköping på bortaplan mot Strömsbro Hattrick av Jesper Åhlen-Hedenström när Strömsbro slog Segeltorp Stark defensiv när AIK vann mot Björklöven