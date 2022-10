Gustav Rydahl tar inte en plats i New York Rangers.

Han omplaceras nämligen och får inleda säsongen i AHL.

Med NHL-premiären precis runt hörnet fattar klubbarna nu sina slutgiltiga beslut kring vilka som ska vara med i trupperna.

Under torsdagskvällen meddelar då New York Rangers att svenske Gustav Rydahl inte tar en plats i NHL-truppen inför premiären utan han omplaceras i stället till farmarlaget Hartford Wolf Pack.

Rydahl kommer därmed att få inleda säsongen i AHL och sedan bevisa att han förtjänar en plats i Rangers trupp senare under säsongen. Mika Zibanejad är därmed ensam svensk i NYR:s lag inför den stundande säsongen.

OFFICIAL: #NYR have assigned forward Gustav Rydahl to @WolfPackAHL.



Full details: https://t.co/3vOrFs6wTL