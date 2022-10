Företagspartners tar avstånd från Hockey Canada - slutar sponsra herrlandslagen

Efter tisdagens förhör där Hockey Canada forsätter att motsätta sig avgången av deras styrelse, väljer nu flera aktörer att ta avstånd från organisationen. Flera företagssponsorer drar nu sig ur som sponsorer från Hockey Canada och sponsringen av herrlandslagen, enligt rapporter från TSN.

I tisdags pågick ett förhör inför där styrelseordföraren Andrea Skinner vittnade att hon har ett fortsatt förtroende för Hockey Canadas verkställande direktör Scott Smith och hans ledning, enligt uppgifter från TSN.

TSN:s Rick Westhead rapporterar att Skinner menar på att organisationen har “ett utmärkt rykte”, och att de fallit offer för “betydande desinformation och onödiga cyniska attacker” från media.

Förhöret gjorde det tydligt att Hockey Canada själva motsätter sig den förändring av styrelse som både kanadensiska politiker och allmänheten begär.

Nu har Hockey Canadas företagspartners och sponsorer tröttnat på att vänta. Likt Kanada i stort, ropar de efter förändring, och väljer nu att ta saker och ting i egna händer. Ett antal av deras företagspartners diskuterar därmed ifall de ska dra sig ur sponsringen av organisationen permanent.

Flera sponsorer har dragit sig ur, däribland Tim Hortons och Telus, som betalar två miljoner dollar per år för sponsringen, enligt en källa till TSN.

– Vi är djupt besvikna över bristen på framsteg som Hockey Canada har gjort i nuläget. Vi har officiellt informerat Hockey Canada i veckan att vi har dragit oss ur sponsringen av alla herrlandslag under säsongen 2022/23, inkluderande herrarnas juniorvärldsmästerskap, skriver en talesman för Tim Hortons till TSN.

Vidare förtydligar den Tim Hortons att beslutet inte kommer påverka Kanadas dam- och parahockeylag, eller ungdomshockey, som företaget kommer fortsätta att sponsra.

På Twitter rapporterar Westhead att Canadian Tire är ett av företagen som nu väljer att permanent bryta med Hockey Canada.

New: Canadian Tire is permanently ending its relationship with Hockey Canada, in what is the most significant corporate response so far in HC's expanding scandal.

CT, one of HC's "international" level corporate partners, told me HC "continues to resist meaningful change..."