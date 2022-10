Tingsryd tog sin första seger för säsongen när de överlistade Karlskoga med 4–3, men fick betala med en otäck smäll och potentiell skada på Felix Olsson.

– Arvid Aronsson kommer upp på fel sida, lite “blind side”, säger Mikael ”Daggen” Eriksson i C More.

Tingsryds tre inledande matcher har samtliga slutat med en förlust då man har haft svårt med målskyttet. På de tre kamperna endast hittat nätet vid två tillfällen, men i kväll släppte det.

Mötet mot Karlskoga såg ut som en riktigt tuff uppgift. Det gästande laget hade tre segrar i ryggen när de klev ut på isen och var tippade att ta en seger.

I vad som istället blev ett jämt möte var det en smäll i den tredje perioden som blev den stora snackisen. Felix Olsson klev av efter en rejäl smäll mitt på isen och klev av, men det är fortfarande oklart hur allvarligt det hela är.

– Tyvärr inte. Jag har inte bildat mig någon uppfattning än. Den är läskig, säger Tingsryds tränaren Fredrik Glader i C More efter matchen.

Var illa ute

I den andra perioden tog Karlskoga både en 1–0- och 2–0-ledning med två mål på under en minut. Tingsryd hade hamnat i ett läge som de hittills under säsongen inte tagit sig tillbaka ifrån. Då klev Daniel Öhrn och Ludvig Levinsson fram och säkrade kvitteringen och en väg in i matchen.

– Vi är lite illa ute i andra perioden, men målet ger oss energi till att lyfta. Det blir en olycklig situation i tredje och så vänder vi på det också, säger Fredrik Glader i C More efter matchen.

Men med sista perioden kvar att spela var Tingsryd med på ett sätt som de inte varit tidigare i år.

– Vi har legat under i varje match, så nu är första gången vi är med i matchen, så vi ska jobba vidare med det här, sade Ludvig Levinsson i C More efter andra perioden.

I en märklig situation i tredje perioden kunde Karlskogas Johan Larsson göra sitt andra för matchen. Backen kom från utvisningsbåset och kunde gå runt en utrusande Tomas Rydén och sätta ledningsmålet i tom bur.

"Såg inte snyggt ut"

Tingsryd gav däremot inte upp. Kvitteringen kom kort därefter och skapade ordentligt med känslor.

Strax efter 3–3-målet brann det till för Arvid Aronsson. Karlskogabacken rusade upp mot Felix Olsson och satte dit en armbågstackling från “blind-side”.

Spelarna reagerade starkt och ett stort bråk bröt ut på isen. Olsson klev ut i omklädningsrummet och Aronsson likaså efter att domarna till slut kommit fram till en fem plus game-utvisning.

– Det är en oturlig situation tycker jag. Arvid Aronsson kommer upp på fel sida, lite “blind side” och träffar axeln med armbågen. En femma solklart. Sen får det inte ta så här långt tid när man ringer på de här situationerna. Det blir lite pyspunka, säger experten Mikael ”Daggen” Eriksson i C More.

Pyspunkan verkar inte ha stoppat Tingsryd som strax efter att pucken var i spel igen kunde avgöra matchen med 4–3 genom Joseph Berger i powerplay-spelet.

