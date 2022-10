Segrar för Rögle och Luleå i CHL

Rögle tappade 2-0 till 2-2 – men vann ändå i förlängning mot ZSC Lions.

Samtidigt vann Luleå i Danmark med 3-1 mot Ålborg.

Både Rögle och ZSC Lions var klara för avancemang från gruppspelet i Champions Hockey League men nu skulle de mötas i två matcher för att att avgöra vilka som går vidare som gruppsegrare.

Det blev då ängelholmarna som var starkast och vann kvällens match med 3-2 efter förlängning.

Hemmalaget började bäst och bröt likaläget i Catena Arena då Riley Sheen fintade bort målvakten och lade in 1-0 i den första perioden. Skåningarna utökade sedan till 2-0 då Dennis Everberg hittade nätet i powerplay.

Rögle tappade dock sedan i slutperioden då Sven Andrighetto först reducerade för ZSC Lions. Daniel Zaar hade sedan en puck över mållinjen men målet dömdes bort och i stället kunde Zürich ta ut målvakten och kvittera till 2-2 då Juho Lammikko blev målskytt.

Det blev då förlängning men där klev Oskar Stål Lyrenäs fram och avgjorde för hemmalaget. Resultatet innebär dock att Rögle inte säkrar gruppvinsten utan vilka som vinner gruppen kommer att avgöras i returmötet lagen emellan om en vecka.

Rögle – Zürich 3–2 OT (1-0,1-0,0-2,1-0)

Rögle: Riley Sheen, Dennis Everberg, Oskar Stål Lyrenäs.

Zürich: Sven Andrighetto, Juho Lammikko.

Nere i Danmark spelade ett annat SHL-lag i Champions Hockey League då Luleå mötte Ålborg. Luleå var redan klara för avancemang som gruppvinnare och under kvällen befäste de sin position.

Bortalaget från Norrbotten spände musklerna tidigt då Konstantin Komarek gav Luleå ledningen och sedan kom även 0-2 och 0-3 där backarna Julius Honka och Filip Pyrochta blev målskyttar.

