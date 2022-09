Filip Bystedt red in till säsongen på en framgångsvåg efter att ha draftats i förstarundan och öst in poäng med Juniorkronorna. Knappt två veckor in i SHL-säsongen har 18-åringen fördubblat fjolårets poängskörd. Nu ska han ta nästa steg.

– Jag vill vara en av de mer ledande spelarna i laget, säger Bystedt till hockeysverige.se.

Efter fyra spelade matcher i SHL står 18-årige Filip Bystedt noterad för fyra poäng, jämnt fördelat mellan två mål och två assist. Med den noteringen toppar centertalangen östgötarnas poängliga inför kvällens match mot Luleå.

– Det har blivit bättre och bättre för varje match som har gått. Om man ser tillbaka på de fyra första matcherna och även försäsongsmatcherna så har jag jobbat in mig i SHL-tempot. Nu har det börjat lossna lite, säger Bystedt till hockeysverige.se.

Redan under fjolårssäsongen fick Bystedt doppa tårna i SHL, då han spelade 15 matcher med Linköping och noterades för två poäng. Redan nu har 18-åringen alltså fördubblat fjolårets poängskörd – och förklaringen till lyftet finns i talangens förberedelser.

– Jag har lagt grunden under sommaren. Jag har kört på hårt och hela tiden vetat vad jag har velat. Jag vill ta en större plats här i a-laget och få ännu mer speltid och förtroende. Jag har jobbat varje dag för att lyckas med det, säger han.

Filip Bystedt. Foto. Johan Bernström/Bildbyrån

Siktar på JVM: ”Ska inte ljuga”

Bystedt red in till årets SHL-säsong på en framgångsvåg. I somras draftades han av San Jose Sharks i förstarundan av NHL-draften och i slutet av augusti öste den storvuxne centern in sju poäng (3+4) på tre matcher i fyrnationsturneringen i Finland med Juniorkronorna.

Även där var Bystedt poängbäst i laget.

– Det var en bra turnering för egen del. Jag spelade med Leo (Carlsson) och Oskar Pettersson. Vi har spelat ihop tidigare i landslaget och i just den turneringen så fick alla det att lossna. Vi hittade varandra väldigt bra och det var en skön känsla att vi bara kunde gå ut och köra.

18-åringen är i skrivande stund SHL:s poängbäste spelare med sina fyra poäng och gör ingen hemlighet av att han siktar på att ta en plats i vinterns JVM-lag. Det skadar inte heller för Bystedt att Linköpings assisterande tränare Gereon Dahlgren är ny assisterande förbundskapten i Juniorkronorna och kan följa centerns framsteg på nära håll.

– Det hade varit riktigt kul att spela ett JVM, men jag får ta det lite som det kommer. Sedan ska jag inte ljuga och säga att det inte är en målsättning den här säsongen, för det är det. Jag ska göra vad jag kan för att ta en plats där, säger Bystedt.

Inte förvånad över att draftas i förstarundan

Innan sensommarens framgångar med Juniorkronorna hade Bystedt uppfyllt sin barndomsdröm om att bli draftad av en NHL-klubb. 18-åringen rankades som 17:e spelare på den europeiska spelarrankingen inför draften, men valdes ändå i förstarundan då San Jose Sharks valde att lägga beslag på östgöten.

Vissa lyfte på ögonbrynen över hur pass tidigt Bystedt valdes. Själv gjorde han inte det.

– Nej, egentligen inte. Jag hade en liten aning att jag kunde gå sent i den första rundan eller tidigt i den andra. Jag visste att det var lite upp till klubbarna hur mycket de gillade mig. Jag är glad att det blev i förstarundan, säger Bystedt.

Hade du på känn att San Jose skulle välja dig?

– Nej, det skulle jag inte säga. Inte mer än något annat lag, i alla fall. Visst, jag hade haft bra samtal med dem innan draften, men inte så mycket mer än så. Jag snackade med i princip alla klubbar inför draften, så…

Bystedt valdes som 27:e spelare i sommarens draft. Foto: Eric Bolte/USA TODAY Sports

Siktar på ledande LHC-roll

Bystedt var inte heller den enda LHC:aren som blev draftad av San Jose i somras. I andrarundan valde klubben att lägga beslag på kompisen Mattias Hävelid.

– Det var lite vad jag satt och hoppades på när San Jose skulle göra sina val. Jag hoppades att de skulle välja en till svensk och det är extra kul att det blev ”Matte”. Det känns riktigt kul att ha med honom.

Efter draften stannade Bystedt och Hävelid kvar på andra sidan Atlanten för att delta på Sharks utvecklingsläger.

– Det var väldigt lärorikt. Jag jobbade mycket med deras coacher individuellt och det var över lag en väldigt cool upplevelse med alla faciliteter och förutsättningar om finns där.

Med NHL-klubbens stöd och den fina säsongsinledningen i ryggen vill Bystedt nu bygga vidare på de tidiga framgångarna och växa ut till en nyckelspelare i Linköping den här säsongen.

– Jag vill vara en av de mer ledande spelarna i laget. Jag vill producera framåt och vara en spelare som tränarna kan lita på. Jag kommer att göra allt jag kan för att lyckas med det.

