Klubben hoppades länge, men nu tycks det i slutändan bli så att spelskicklige finländaren Alex Levänen inte återvänder till Nyköping. Han blir svår att ersätta.



In i det sista hoppades Nyköping på att få se det finländska passningsgeniet Alex Levänen tillbaka i truppen även till kommande säsong. Men så ser det inte ut att bli, det rapporterar SN.



Tungt för Nyköping så klart, men det är en risk man löper när man boostade av förhoppningar håller dörren öppen in i det längsta. Hade det blivit ett ja från den finske liraren hade det varit en stor bonus. Nu står man där med ett nytt hål i truppen istället.



Tongångarna tycks vara entusiastiska att man ska kunna plocka in en ”ersättare” relativt snart, men det säger sig självt att spelare av Levänens klass inte växer på träd.



Under sin dryga säsong