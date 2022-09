I våras trejdades Zach Aston-Reese till Anaheim Ducks i utbyte mot Rickard Rakell.

Nu får den 28-årige forwarden chansen att provspela hos Toronto Maple Leafs.

Zach Aston-Reese har varit free agent hela lågsäsongen efter att inte ha fått ett nytt kontrakt av Anaheim Ducks sedan han trejdades dit från Pittsburgh Penguins i utbyte mot svenske toppforwarden Rickard Rakell.

Men nu ser forwarden ut att kunna vara på väg mot en lösning.

28-åringen får nämligen skriva ett tryout-kontrakt med storklubben Toronto Maple Leafs och han kommer därmed vara med på klubbens träningsläger i hopp om att spela till sig ett “riktigt” kontrakt hos Leafs.

We have signed forward Zach Aston-Reese to a professional tryout (PTO) contract. pic.twitter.com/5CO81MNKOH