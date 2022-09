LISTA: SHL-spelarna som fortfarande är klubblösa

SHL-säsongen är bara en vecka bort.

Men det finns fortsatt spelare som inte har någon klubb.

Här är en genomgång av alla 18 SHL-spelare som fortfarande saknar klubbadress inför den kommande säsongen.

Tomi Sallinen (Brynäs)

Den 33-årige finländaren har spelat länge i SHL och har varit en habil spelare som blixtrat till i offensiven ibland. Skulle vara en bra tredjecenter för de flesta SHL-lagen men 33-åringen har ännu inte hittat någon ny klubbadress. Brynäs har dock bekräftat att Sallinen skulle kunna vara ett alternativ för klubben även den kommande säsongen.

– Vi har lite kontakt, men vi har inte diskuterat något eventuellt kontrakt med honom, det har vi inte. Men vi vet att han finns tillgänglig, sade sportchefen Johan Alcén till Gefle Dagblad i veckan.

Martin Johansson (Färjestad)

Vann SM-guld med Färjestad i våras men fick sedan beskedet att han inte längre ingick i klubbens planer och 34-åringen har sedan inte gjort klart med någon ny klubb. Har själv sagt att han vill fortsätta i SHL och för en spelare av Johanssons kaliber kan man tycka att det bör finnas intresse från lag i ligan.

Martin Johansson. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Niklas Svedberg (Djurgården)

Rehabiliterar sig från korsbandsskadan han drabbades av i höstas och lär inte vara redo för comeback förrän till hösten. Är egentligen en bra målvakt i SHL men osäkerheten efter skadan gör att det är oklart vad Svedberg kan hålla för nivå men han bör kunna ta en plats i ett SHL-lag om något lag är ute efter målvaktsförstärkning.

Melker Karlsson (Skellefteå)

Joakim Lindström förlängde – men det är fortfarande oklart hur det blir med Melker Karlsson. Han själv har sagt till Norran att det blir ”Skellefteå eller inget spel alls”. Säsongen närmar sig och än är inget klart mellan Skellefteå och Melker vilket kan leda till att hans karriär är på väg att ta slut.

Magnus Pääjärvi (Malmö)

Det blev bara tre poäng på 17 matcher i den skadefyllda återkomsten till Malmö för Magnus Pääjärvi och det har sedan varit ganska tyst om forwardens framtid. Expressen uppgav dock tidigt under sommaren att det till och med kan vara så att Pääjärvi avslutar sin aktiva spelarkarriär.

Magnus Pääjärvi. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Pontus Widerström (Färjestad)

Fick också lämna Färjestad efter SM-guldet och 28-åringen går en osäker framtid till mötes. Tidigare under 2022 öppnade forwarden till och med för att karriären kunde vara över men än har inget officiellt besked kommit.

Kristofer Berglund (Brynäs)

Har länge ryktats vara aktuell för en återkomst till Björklöven och backen tränar även med Umeålaget men hans agent har tidigare sagt att ett utlandsäventyr är prioritet. Men månaderna har gått och än har inget uppenbarat sig för Berglund. Det ser ändå inte ut att bli aktuellt med en hemkomst till ”Löven” då klubben just nu har tio (!) backar på kontrakt.

Marc-André Gragnani (Djurgården)

Var en toppback för Djurgården och gjorde flest poäng av alla DIF-spelare i kvalet mot Timrå men lämnade klubben efter nedflyttningen till HockeyAllsvenskan. Har hunnit bli 35 år och skulle säkerligen fortfarande kunna göra ett jobb i SHL men det är ännu oklart om Gragnani förlänger karriären.

Mattias Bäckman (Linköping)

Skadehelvetet fortsätter för Mattias Bäckman och efter att ha imponerat under slutet av säsongen 2020/21 såg det ut lite ljust ut men det blev bara tre matcher under den gångna säsongen innan han pausade sin hockeykarriär. Väl frisk är han en toppback i SHL men tyvärr är det oklart om Bäckman ens kan fortsätta spela ishockey.

Mattias Bäckman. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Niclas Bergfors (Djurgården)

Hade en väldigt sällsynt dålig säsong med endast fem poäng förra säsongen jämfört med de 21-27 poäng som man hade vant sig att se av Bergfors. Lämnade DIF och har ännu ingen ny klubb klar. Förra året kopplades han ihop med en möjlig flytt hem till Södertälje men det känns inte troligt med säsongen precis runt hörnet. Än har inget besked om 35-åringens framtid kommit.

Nicklas Danielsson (Brynäs)

Tidigt var det snack om att 37-årige Danielsson skulle avsluta karriären om det inte blev en fortsättning i Brynäs men än har inget besked kommit. Han har tidigare öppnat för en eventuell återkomst till moderklubben Almtuna men det skulle i sådana fall kanske bli senare under säsongen. I nuläget är inget klart om VM-guldvinnarens framtid.

Alexander Salák (Djurgården)

Salák återvände till svensk ishockey för spel i Djurgården men kunde inte hålla klubben uppe i SHL. Han har problem med en öm rygg men känslan är att tjecken skulle kunna vara aktuell om något lag skulle få målvaktsproblem under säsongen.

Johan Alm (Oskarshamn)

Kom tillbaka från en svår korsbandsskada i vintras men det blev bara tolv matcher i återkomsten till Oskarshamn för den tvåfaldige SM-guldvinnaren. 30-åringen bröt sedan kontraktet med IKO och enligt Expressen ska AIK nu vilja värva Alm inför den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan. Men inget är klart ännu.

Johan Alm. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Tom Wandell (Brynäs)

Gjorde comeback den gångna säsongen men det blev bara en match för Wandell i Brynäströjan där han spelade knappa åtta minuter. Frågan är om det var sista vi sett av Wandell på en SHL-is?

Paul Carey (Djurgården)

Var värvad som en spetsforward för Djurgården men det blev bara fyra mål och tolv poäng på 45 matcher för Carey som fick lämna efter säsongen. En återkomst till Nordamerika känns ligga närmast till hands om forwarden nu inte är sugen på ett nytt Europaäventyr.

Axel Brage (Leksand)

Är ute efter att få speltid efter att ha fått nöta bänk under två raka säsonger i Leksand och det ryktades ett tag om att Brage var på väg till Vita Hästen men det rann ut till sanden. 33-åringen har sedan flyttat tillbaka till Linköping då han fortsätter leta efter en klubb inför säsongen.

Axel Brage. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Daniel Sondell (Luleå)

Har lidit av hjärnskakningsproblematik vilket ledde till att han bara spelade i 28 matcher för Luleå i fjol. Rykten gör gällande att den 38-årige backen, som gjort 465 SHL-matcher under sin karriär, förmodligen kommer att avsluta karriären.

Oscar Bjerselius (Djurgården)

Den tidigare JVM-centern har, lite överraskande, inte gjort klart med någon ny klubb efter avskedet från Djurgården. Gjorde det bra under en utlåning till Almtuna den gångna säsongen och har lånats in till Mora under försäsongen men har ännu inget kontrakt. Bjerselius bör vara intressant för klubbar i HockeyAllsvenskan, blir Mora nya klubbadressen?

