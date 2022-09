Vid årsskiftet genomgick Jonathan Bernier en höftoperation som avslutade hans säsong i förtid. Nu, nio månader senare, är veteranmålvakten fortfarande inte återhämtad. Enligt NJ.com kommer burväktaren att missa säsongsinledningen.

Jonathan Bernier brottades med skadeproblem under den gångna säsongen och lade sig på operationsbordet vid årsskiftet för att få bukt på en höftskada. Operationen, som genomfördes den 3 januari, avslutade veteranens säsong i förtid – och med en dryg månad kvar till den nya säsongen så dras Bernier alltjämt med skadebekymmer.

En källa berättar för NJ.com att Bernier definitivt inte kommer att vara redo för spel när säsongen drar igång i januari. I nuläget finns inte heller någon prognos för när – och om – den 34-årige burväktaren kan spela igen.

Hämtat förstärkning från Washington

Den gångna säsongen spelade målvakten tio matcher för Devils, där han noterades för en räddningsprocent på 90,2 procent samt ett snitt på 3,06 insläppta mål per match. I veteranens frånvaro delade Mackenzie Blackwood, Nico Daws och Jon Gillies på målvaktssyslan i Devils, där ingen av burväktarna levererade en räddningsprocent över 90 procent eller ett snitt under tre insläppta mål per match. Totalt matchade Devils sju målvakter i NHL den gångna säsongen.

Till den kommande säsongen har klubben förstärkt laget med Vitek Vanecek från Washington.

Bernier har ett år kvar på sitt kontrakt med Devils, ett kontrakt som har en lönetaksträff på 4,125 miljoner dollar per säsong.

