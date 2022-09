Montreal Canadiens verkar av allt att döma tvingas klara sig utan Carey Price den kommande NHL-säsongen. Nu rapporterar NHL Networks Kevin Weekes att Prices målvaktskollega Jake Allen kommer att skriva ett nytt kontrakt med klubben.

I Carey Prices frånvaro kastades Jake Allen den gångna säsongen in i rollen som förstemålvakt i Montreal Canadiens. I ett svagt presterande Canadiens levererade den 32-årige burväktaren beskedliga siffror i form av nio segrar på 35 matcher, 3,30 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 90,5 procent, vilket tangerade hans lägsta notering under sin NHL-karriär.

När Price nu av allt att döma kommer att missa hela den kommande säsongen så verkar Montreal vilja satsa på Allen mellan stolparna. Den tilltänkte förstemålvakten, som har ett år kvar på kontraktet med Canadiens, ska enligt NHL Networks Kevin Weekes vara i förhandlingar med klassikerklubben om ett nytt kontrakt som ska sträcka sig över minst två år.

Har vunnit Stanley Cup

Allen, som kom till Canadiens via en trejd för två år sedan, skrev i oktober 2020 på ett tvåårskontrakt med klubben som sträcker sig över säsongen 2022/23 och som har en lönetaksträff på 2,875 miljoner dollar.

Den 32-årige burväktaren fanns med i St. Louis Blues Stanley Cup-vinnande lag 2019 och ingick i Canadiens finallag 2021.

