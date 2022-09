Fler och fler länder sätter ner foten när det gäller KHL-spelarnas medverkan i landslagen. Enligt den franska tidningen L’Équipe gör nu Frankrike detsamma.

Sedan tidigare har länder som Sverige, Finland och Tjeckien gått ut med att spelare från länderna som valt att spela i KHL under kommande säsong, inte kommer att tas med i landslagstrupperna. Detta efter Rysslands invasion av Ukraina.

Nu följer även Frankrike de andra ländernas exempel. Enligt L’Équipe kommer franska KHL-spelarna inte att bli uttagna i landslaget. Åtminstone så länge de spelar i ligan. Bland spelarna som därmed utesluts är Yohann Auvitu som gjorde sin flytt till ligan bara för en dryg månad sedan.

Auvitu har varit en nyckelspelare för det franska landslaget under de senaste åren och spelade sin hockey i Sverige och Luleå så sent som under säsongen 2019/20.

TV: Bästa genomskärningarna från säsongen