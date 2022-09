Tim Stützle har redan kontrakt med Ottawa Senators till 2023.

Nu skriver han ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig till 2031 – och är värt över 700 miljoner kronor.

Ottawa Senators förlänger kontraktet med en av sina viktigaste och bästa spelare.

“Sens” bekräftar nämligen att de sajnar upp den 20-årige tysken Tim Stützle till ett nytt åttaårskontrakt.

Stützle har redan kontrakt till 2023 och det nya avtalet kommer att gälla från och med nästa säsong vilket innebär att det sträcker sig ända till 2031.

News Release: The #Sens have signed forward Tim Stützle to an eight-year, $66.8M (8.35M AAV) contract extension: https://t.co/GTSyZBd8wC pic.twitter.com/UODX6uakRP