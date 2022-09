Under onsdagskvällen gjorde Jonathan Dahlén sin första match efter återkomsten till Timrå.

Då stod hemvändaren för både mål och assist i 3-1-segern mot Leksand.

För exakt en vecka sedan presenterades Jonathan Dahlén på ett femårskontrakt av Timrå IK och han återvänder därför efter en säsong i NHL med San Jose Sharks.

När Timrå ställdes mot Leksand under onsdagskvällen så gjorde Dahlén därmed sin första match tillbaka i Timråtröjan – och han levererade direkt.

Det var bortalaget Leksand som hade tagit ledningen men Timrå kvitterade sedan och sedan klev Jonathan Dahlén in i handlingarna. Först stod hemvändaren för en assist till Elmeri Eronens 2-1-mål och därefter satte Dahlén själv 3-1 efter assist av tidigare radarpartnern Albin Lundin.

– Det var jättekul. Det kändes bra med kedjekamrater och laget. Jag tyckte det var skönt att komma in i matchtempo, säger Dahlén till C More efter matchen.

Timrå har därmed vunnit alla de fem matcherna som klubben har spelat under försäsongen.

Timrå – Leksand 3–1 (1-1,1-0,1-0)

Timrå: Nick Halloran, Elmeri Eronen, Jonathan Dahlén.

Leksand: Jesper Kandergård.

*****

En annan hemvändare som levererade under kvällens träningsmatcher var Brynäs Johan Larsson i segern mot AIK.

Det stod 0-0 efter 20 spelade minuter men i mittperioden kom matchen igång rejält där Larsson sköt två av målen när Brynäs gick upp i en 4-2-ledning.

AIK reducerade visserligen i den tredje perioden men kom inte närmare utan Brynäs kunde hålla undan och vinna med 5-3.

Efter att ha förlorat de fyra första träningsmatcherna så avslutade Brynäs sedan med tre raka segrar på försäsongen.

AIK – Brynäs 3–5 (0-0,2-4,1-1)

AIK: Oskar Magnusson, Albert Lyckåsen, Adam Rockwood.

Brynäs: Johan Larsson 2, Linus Ölund, Greg Scott, Dmytro Timashov.

*****

Almtuna och Östersund möttes i Uppsala under onsdagskvällen och det blev en tajt match.

Men nykomlingen Östersund får vänta på sin första seger mot allsvenskt motstånd då Almtuna lyckades vinna med 2-1 efter straffläggning. Det tack vare Oskar Asplund som satte den avgörande straffen och målvakten Viktor Andrén som räddade straffarna han fick på sig.

Almtuna – Östersund 2–1 SO (0-1,1-0,0-0,0-0,1-0)

Almtuna: Jakob Ragnarsson, Oskar Asplund (avgörande straff)

Östersund: Jeremias Lindewall.

*****

För andra gången den här försäsongen möttes Vita Hästen och Västervik och för andra gången lyckades Västervik vinna.

Vita Hästen ledde med 2-1 inför den tredje perioden men då vände smålänningarna genom tre raka mål. Nyförvärvet Marcus Vela har imponerat stort för Västervik under försäsongen och så även under onsdagskvällen då han sköt två mål i den tredje perioden för att vända på matchen. Kanadensaren har därmed gjort sex mål på försäsongen.

Vita Hästen – Västervik 3–4 (1-1,1-0,1-3)

Vita Hästen: Erik Ullman, Rasmus Kahilainen, Tanner MacMaster.

Västervik: Marcus Vela 2, William Wiå, Anton Öhman.

TV: Rönnbergs hyllning: "Otrolig spelbegåvning"