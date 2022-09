Sverige har nått första målet med VM, att ta sig till kvartsfinal. Nu ställs svenskorna mot tuffast tänkbara motstånd, de regerande VM- och OS-mästarna, Kanada.

Ett Kanada som besegrade Sverige med 11–0 i OS-kvartsfinalen i februari.

– All press är på Kanada, säger förbundskaptenen Ulf Lundberg till hockeysverige.se.

Damkronorna gjorde en okej grundserie där laget tog sju poäng på fyra matcher. Dock tappade man ledningen i tredje perioderna mot både Tyskland och Ungern som tog matcherna till förlängning och straffar där Sverige kunde ta hem extrapoängen. Förbundskapten Ulf Lundberg är trots en del onödigt tappade poäng nöjd med just poängskörden.

– Poängmässigt lyckades vi komma fram till en gruppfinal. Vi pratade innan turneringen om att målsättning nummer ett var kvartsfinal, men också en extra krydda på det skulle vara att vi kunde vinna gruppen, berättar Ulf Lundberg från Herning och fortsätter:

– Just det här att vi tog sju poäng inför sista matchen och hade chansen att vinna gruppen tycker jag är bra. Vi ska komma ihåg att vi är rankade åtta i mästerskapet och nykomlingar nu då vi är tillbaka i A-VM.

Hur ser du på lagets prestation spelmässigt så här långt under VM?

– Jag ser att det varit blandat, men jag ser också att vi haft delar av matcherna som varit riktigt bra. Det som varit glädjande är att vi i dom tre första matcherna hittade sätt att vinna, vilket var ett väldigt bra besked från den här gruppen. Det visar på att det finns en oerhörd mental styrka i gruppen.

“Ruggigt bra att vända tillbaka”

Det har varit några svaga tredjeperioder där Damkronorna tappat ledningen, men Ulf Lundberg upplever inte att just tredje perioderna är något som sticker ut extra.

– När vi tittar på den underliggande statistiken är det inte så stor skillnad. Sedan är det, som sagt var, olika typer av matcher.

– Jag tycker inte att man kan märka ut att man kan dela av perioder på det viset och säga att det var tydligt bättre eller sämre i någon.

Ni har trots allt tappat ledningen i tredje perioden mot både Ungern och Tyskland.

– Ja, men vi har också sett till att vinna tillbaka matcherna. Det har krävts straffar i två fall. Ser vi till Tyskland blev det som det blev med alla utvisningar allt ”penatly kill”. Då var det ruggigt bra att vända tillbaka och vinna matchen.

Ulf Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Laget har nu haft fyra tuffa matcher och dessutom nu flyttat till Herning, hur mår spelarna i gruppen inför kvartsfinalspelet?

– Jag tycker att det är en väldigt bra stämning i gruppen. Naturligtvis är det en lång VM-turnering och det sliter. Vi hämtar kraft mellan matcherna och har bara haft en back to back-match. I övrigt har vi haft mellandagar mellan matcherna. Det har varit oerhört nyttigt för att lära sig leva elitlivet.

VM-spelas innan en säsong då det kan uppstå lite matchovana mot tidigare då det spelats på vårkanten.

– Klart att det kan vara en aspekt. Dels är det samma för alla lag. Sedan har vi haft ganska mycket verksamhet innan turneringen. Vi hade Skövde-campen i slutet av juli. Vissa var med då vi var i Ängelholm. Innan det hade vi Falun-campen i maj.

– Jag lägger inte så stor vikt på det där. Det här är en året runt-sport och kommer definitivt behöva vara så om vi ska fortsätta klättra på stegen uppåt.

Lärde sig mycket från storförlusten

I kväll väntar alltså match mot ett Kanada som vann över Sverige med 11–0 under OS. En match som Ulf Lundberg tog med sig en hel del erfarenheter ifrån.

– Många. Farten, tävlingen, intensiteten måste upplevas för att kunna ta med sig saker i erfarenhetssäcken.

– Noggrannheten i spelet utan puck kommer vara väldigt viktig i kväll. Detaljerna att orientera, vrida på huvudet, kommunicera… Plocka bort klubbor är en sådan detalj som är ytterst viktigt, men också att komma snabbt till puck och spelbarhet. Du behöver även vara lite synisk i spelet för det handlar om att flytta ner pucken så snabbt som möjligt.

– I det här tycker jag det är viktigt att vi fortsätter spela och vågar tro på det vi gör. Jag är den första att skriva under på att man måste vara extremt noggrann och oerhört alert. Det är människor vi möter så vi ska utnyttja det här härliga ”slå ur underläge-situationen”.

Hur viktigt blir just det mentala i matchen?

– Det mentala är alltid viktigt och det är skönt att gå in med en ”underdog-mentalitet” som vi kan göra. All press är på Kanada.

– Det är, som sagt var, människor som ska göra det. Vi möter regerande VM och OS-mästarna så vi kommer in i ett superhärligt läge mentalt sett, avslutar förbundskaptenen Ulf Lundberg.

Fakta: Damkronornas VM-trupp

Målvakter:

1. Ida Boman, Djurgårdens IF

19 år

Moderklubb: Sollentuna HC

OS 2022, JVM2020

Spelat totalt 31 SDHL-matcher för Djurgården

Foto: Ronnie Rönnkvist. Ida Boman.

30. Emma Söderberg, Univ. of Minnesota-Duluth

24 år

Moderklubb: Järveds IF

OS 2022, JVM 2015 och 2016

Spelat totalt 54 SDHL-matcher för MoDo

JVM:s bästa målvakt 2016. JVM:s All Star team 2016

Foto: Mats Bekkevold. Emma Söderberg.

35. Ellen Jonsson, AIK

24 år

Moderklubb: Ljusne HC

JVM 2016

SDHL:s bästa räddningsprocent 2021/22

Spelat totalt 104 SDHL-matcher för Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Ellen Jonsson.

Backar:

3. Anna Kjellbin, Luleå HF

28 år

Moderklubb: IF Mölndal Hockey

OS 2022, VM 2016, 2017, JVM 2011, 2012

Svensk mästare 2014, 2015, 2022

Spelat totalt 386 SDHL-matcher för Hanhals, Linköping, HV71 och Luleå

Foto: Ronnie Rönnkvist. Anna Kjellbin.

4. Linnéa Andersson, MoDo

23 år

Moderklubb: Eksjö HC

OS 2022, JVM 2016

Spelat totalt 210 SDHL-matcher för HV71

Foto: Bildbyrån. Linnéa Andersson.

6. Mira Jungåker, HV71

17 år

Moderklubb: HC Dalen

JVM 2022

SDHL:s poängbästa junior 2022

Spelat totalt 74 SDHL-matcher för HV71

Foto: Ronnie Rönnkvist. Mira Ljungåker.

8. Ebba Berglund, Metropolitan Riveters

24 år

Moderklubb: MoDo HK

OS 2022, JVM 2016

Svensk Mästare 2019, 2021

Har spelat totalt 256 SDHL-matcher för MoDo, Linköping, Luleå och HV71

Foto: Bildbyrån. Ebba Berglund

9. Jessica Adolfsson, Linköping HC

24 år

Moderklubb: Linköpings HC

OS 2022, VM 2017, 2019, JVM 2014, 2015, 2016

Svensk Mästare 2014, 2015. JVM All Star team 2016

Spelat totalt 198 SDHL-matcher för Linköping, Djurgården och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Jessica Adolfsson.

10. Mina Waxin, Brynäs IF

21 år

Moderklubb: Flemingsbergs IF

OS 2022, VM 2019, JVM 2018, 2019

Spelat totalt 174 SDHL-matcher för MoDo och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Mina Waxin.

12. Maja Nylén Persson, Brynäs IF

21 år

Moderklubb: Skogsbo SK

OS 2018, 2022, VM 2017, 2019, JVM 2016, 2017, 2018

JVM: All Star team 2018, SDHL:s bästa junior (Elite Prospects Award) 2019, 2020, Poängbästa junior i SDHL 2020, SDHL:s poängbästa back 2022, SDHL:s bästa back (Börje Salming Trophy) 2022, Årets spelare 2022

Spelat totalt 258 SDHL-matcher för Leksand och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Maja Nylén Persson.

20. Paula Bergström, Long Island University

23 år

Moderklubb: KB65 (Köpmannaholmen/Bjästa)

OS 2022, JVM 2015, 2017

Spelat totalt 209 SDHL-matcher för MoDo

Foto: Ronnie Rönnkvist. Paula Bergström.

Forwards:

11. Josefin Bouveng, Minnesota State University

21 år

Moderklubb: Wings HC, Arlanda

OS 2022, JVM 2017, 2018, 2019

Ungdoms OS-guld 2016, SDHL:s bästa junior (Elite Prospects Award) 2021, Poängbästa junior i SDHL 2021

Spelat totalt 149 SDHL-matcher för Djurgården och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Josefin Bouveng.

13. Emma Murén, Färjestads BK

24 år

Moderklubb: Hammarö HC

OS 2022, JVM 2014, 2015, 2016

Spelat totalt 216 SDHL-matcher för Leksand, Brynäs och Linköping

Foto: Ronnie Rönnkvist. Emma Murén.

16. Linnea Johansson, Linköping HC

20 år

Moderklubb: IF Troja-Ljungby

OS 2022, JVM 2018, 2020

SDHL:s bästa junior (Elite prospects award) 2022. Poänngbästa junior i SDHL 2022

Spelat totalt 146 SDHL-matcher för HV71 och Linköping

Foto: Ronnie Rönnkvist. Linnea Johansson.

17. Sofie Lundin, Ohio College

22 år

Moderklubb: Jonstorps IF

OS 2022, VM 2019, JVM 2016, 2017, 2018

Ungdoms OS-guld 2016, Svensk Mästare 2017

Foto: Ronnie Rönnkvist. Sofie Lundin.

18. Jenny Antonsson, Brynäs IF

20 år

Moderklubb: Mörrums GoIS

JVM 2017, 2018, 2019

Har spelat totalt 169 SDHL-matcher för HV71 och Brynäs

Foto: Bildbyrån. Jenny Antonsson.

19. Sara Hjalmarsson, Providence College

24 år

Moderklubb: HV71

OS 2018, 2022, VM 2017, 2019, JVM 2015, 2016

Har spelat 136 SDHL-matcher för HV71 och AIK

Foto: Ronnie Rönnkvist. Sara Hjalmarsson.

21. Celine Tedenby, Merrimack College

23 år

Moderklubb: Järveds IF

JVM 2015, 2016, 2017

Har spelat 133 SDHL-matcher för MoDo

Foto: Mats Bekkevold. Celine Tedenby.

22. Hanna Thuvik, Brynäs IF

20 år

Moderklubb: Rönnängs IK

JVM 2019, 2020

Har spelat totalt 140 SDHL-matcher för Göteborg och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Hanna Thuvik.

23. Thea Johansson, Mercyhurst University

19 år

Moderklubb: IF Troja-Ljungby

JVM 2018, 2019, 2020

Har spelat totalt 170 SDHL-matcher för HV71

Foto: Ronnie Rönnkvist. Thea Johansson.

24. Felizia Wikner Zienkiewicz, Brynäs IF

22 år

Moderklubb: Hanhals IF

OS 2022, JVM 2016, 2017

Har spelat totalt 235 SDHL-matcher för MoDo och HV71

Foto: Ronnie Rönnkvist. Felizia Wikner.

25. Lina Ljungblom, MoDo

20 år

Moderklubb: Skövde IK

OS 2022, VM 2019, JVM 2017, 2018, 2019

Ungdoms OS-guld 2016

Har spelat totalt för HV71 och MoDo

Foto: Ronnie Rönnkvist. Lina Ljungblom.

26. Hanna Olsson, Frölunda HC

23 år

Moderklubb: Skärgårdens SK

OS 2018, VM 2015, 2026, 2017, 2019, JVM 2014, 2015, 2016, 2017

Svensk Mästare 2014, 2017 Poängbästa Junior i SDHL 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

Har spelat totalt 200 SDHL-matcher för HV71, Linköping och Djurgården

Foto: Ronnie Rönnkvist. Hanna Olsson.

28. Michelle Löwenhielm, SDE Hockey

27 år

Moderklubb: Enebybergs IF

OS 2014, 2022, VM 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, JVM 2010, 2011, 2012

Svensk Mästare 2013. Poängbästa junior i SDHL 2013.

Har spelat totalt 212 SDHL-matcher för Ormsta, AIK, HV71 och SDE Hockey

Foto: Ronnie Rönnkvist. Michelle Löwenhielm.

29. Olivia Carlsson, MoDo

27 år

Moderklubb: Forshaga IF

OS 2014, 2022 VM 2013, 2015, 2016, 2017, 2019

Svensk Mästare 2012. Poängbästa junior i SDHL 2015

Har spelat totalt 345 SDHL-matcher för MoDo

Foto: Ronnie Rönnkvist. Olivia Carlsson.

