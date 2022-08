Det blev förlust 0-3 för Sverige i gruppfinalen mot Tjeckien efter att Damkronorna nollats av stjärnmålvakten Klara Peslarova.

Därmed väntar nu USA eller Kanada i kvartsfinalen.

Både Damkronorna och Tjeckien hade inlett VM med tre raka segrar och under tisdagen möttes lagen i en gruppfinal där segraren skulle vinna gruppen och undvika Kanada eller USA i kvartsfinal.

Sverige kom då ut klart bäst och skapade en hel del farliga chanser medan Tjeckien spelade oväntat slarvigt jämfört med hur de agerat i de tre första matcherna (där de hade en målskillnad på 18-2). Men målen kom inte för Damkronorna och ställningen var fortsatt 0-0 efter 20 spelade minuter.

Tjeckien jobbade sig dock in i matchen mer under den andra perioden och halvvägs in i matchen kom också ledningsmålet för tjeckiskorna då nye MoDo-forwarden Vendula Pribylova sköt 1-0 bakom en skymd Emma Söderberg i det svenska målet.

“Måste ha folk framför mål”

Strax efter målet tog förbundskaptenen Ulf Lundberg timeout i ett försök att ändra matchbilden. Damkronorna kom sedan till några fler lägen och fick ett powerplay men lyckades inte få hål på stjärnmålvakten Klara Peslarova utan den tjeckiska ledningen stod sig perioden ut.

– Vi måste ha folk framför mål och gå på returer hela tiden för de finns där. Vi måste jobba in oss mer framför mål men så länge vi har tålamod så kommer det, sade lagkaptenen Michelle Löwenhielm till SVT i periodpausen.

I den tredje perioden utökade Tjeckien sedan sin ledning då Natálie Mlýnková hittade krysset bakom Söderberg. Damkronorna chansade sedan genom att ta ut målvakten och ta in en extra utespelare med åtta minuter kvar i hopp om att kunna få in en reducering och vända på matchen då Sverige behövde tre poäng för att passera Tjeckien i gruppen.

Nu väntar Kanada eller USA i kvarten

Men endast 16 sekunder efter att Sverige tagit ut målvakten så punkterade Tjeckien matchen genom att sätta 3-0 vilket även blev slutresultatet. Sverige förlorar därmed för första gången på årets VM.

I och med vinsten så vinner Tjeckien grupp B och kommer att ställas mot trean från grupp A, Finland, i kvartsfinal. Sverige kommer på andraplats i gruppen och kommer att få tuffast möjliga motstånd i kvartsfinalen då de får möta tvåan från grupp A, alltså antingen USA eller Kanada beroende på vilka som förlorar kvällens match lagen emellan.

Sverige – Tjeckien 0–3 (0-0,0-1,0-2)

Sverige: –

Tjeckien: Vendula Pribylova, Natálie Mlýnková, Klára Hymlárová.

