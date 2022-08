Jack Eichel hade det tufft under fjolårssäsongen efter trejden till Vegas Golden Knights.

Nu sätter han press på sig själv inför den kommande säsongen.

– Jag inte spelade bra förra säsongen och jag vet också att det förväntas mer av mig, säger Eichel till nhl.com.

Förra säsongen kom till slut trejden som Jack Eichel väntade på då han skeppades ut från Buffalo Sabres till Vegas Golden Knights och han fick då sin efterlängtade operation för att få bukt med sina nackproblem.

När han kom tillbaka till spel blev det sedan 14 mål och 25 poäng på 34 matcher för Eichel som inte lyckades få Vegas att lyfta till en slutspelsplats.

Nu är storstjärnan kritisk mot sitt spel under säsongen – och han sätter redan nu press på sig själv att vara bättre inför den kommande säsongen.

– Jag kommer inte komma med några ursäkter. Jag känner att jag inte spelade bra förra säsongen utifrån förväntningarna jag har på mig själv. Jag vet också att det förväntas mer av mig utifrån, säger han till nhl.com och fortsätter:

– Men samtidigt så kom jag tillbaka efter en svår operation och jag hade inte spelat på ett år. Det gick ganska fort och efter en sådan skada och en operation som den jag gjorde så tar det lång tid innan man kommer tillbaka och känner sig som sig själv igen.

Jack Eichel har tidigare snittat över en poäng per match under två säsonger då han gjorde 28 mål och 82 poäng på 77 matcher under 2018/19 samt 36 mål och 78 poäng på 68 matcher säsongen 2019/20 innan skadeproblemen kom.

