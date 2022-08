"Jag minns att man kallade det för ett jättefiasko"

OS i Lake Placid är främst känt för USA:s “Miracle on Ice”. Här minns en amerikan, två ryssar, en finländare och tio svenska spelare som var med i turneringen tillbaka på de händelserika veckorna i Lake Placid.

– Det är nog min största turneringsupplevelse, säger dåvarande Tre Kronor-spelaren Dan Söderström.

OS i Lake Placid 1980 kommer dom flesta ihåg för USA:s oväntade guld efter att ha besegrat Sovjet i en av matcherna. Ett Sovjet som sades vara näst intill omöjliga att besegra. Vad många inte minns är USA faktiskt var tvungna att besegra Finland i den sista slutspelsomgången för att ta hem guldet. USA vann till slut även den matchen, men Finland ledde faktiskt en bi in i tredje perioden med 2-1 innan amerikanarna vände och vann med 4-2.

Lite i skymundan gjorde Sveriges Tre Kronor också en mycket fin turnering och var faktiskt enda lag som tog poäng av amerikanarna.

Sverige inledde med att spela 2-2 mot USA. Bill Baker kvitterade med drygt 20 sekunder kvar. Dagen efter var det svarta rubriker här hemma. ”Sverige tappade poäng mot collegekillar från USA”. Backarna Sture Andersson och Thomas Eriksson nätade för Sverige.

Efter det vann Sverige över Rumänien med 8-0, Västtyskland 5-2, Norge 7-1 och Tjeckoslovakien med 4-2.

I slutspelet inledde Sverige med att spela 3-3 mot Finland. Ulf Weinstock, Tomas Jonsson och Mats Waltin gjorde Sveriges mål. Två av Finlands mål gjordes för övrigt av MoDo-bekantingen Mikko Leinonen som då spelade för Kärpet.

I den avslutande slutspelsmatchen mot Sovjet blev det storförlust. Ryssarna vann med hela 9-2. En av få dagar i OS Sveriges målvakt, Pelle Lindbergh, hade en mindre lyckad dag.

Trots slutade Sverige på en bronsplats efter USA och Finland.

Här är några röster från spelare som var med.

Ken Morrow, USA:s guldlag

– Varken vi i USA eller Sverige gjorde någon speciellt bra match. Matchen spelades dagen innan invigningen och hallen var inte ens fullsatt. Vi visste att vi var tvungna att ta minst en poäng mot Sverige om vi skulle ha en chans att ta medalj i turneringen. Sverige ledde med 2–1 när det var trettio sekunder kvar och Herb chansade med att ta ut målvakten. Vi gjorde 2–2 och lyckades sedan hålla det resten av matchen. Det här målet var nog det viktigaste vi gjorde i hela turneringen.

– Jag minns att jag under matchen mot Sovjet mest tänkte att dom kommer öka farten snart och göra en massa mål som de brukar göra. I tredje perioden började nog vi alla i laget först att det var nog ingen omöjlighet att det här skulle gå vägen och att vi skulle slå det här stjärnlaget från Sovjet.

Varför vann USA matchen mot Sovjet och senare hela turneringen?

– En stor anledning var att Herb Brooks hade förberett oss så bra och byggt upp vår kondition på det sätt han gjorde genom all hård träning vi lagt ner tidigare under säsongen. Vi vann faktiskt alla tredjeperioder i turneringen utom mot Sverige (oavgjort), något som kom att avgöra väldigt många matcher åt oss. Sedan trodde ingen på oss innan turneringen utan vi fick slå lite i underläge mot alla lag vilket passade oss väldigt bra.

Var det svårt att ladda om batterierna mot Finland i sista matchen?

– Nej, vi visste att vi var tvungna att hitta ett sätt att slå Finland om det skulle bli OS-guld till USA. Vi låg som vanligt under med inför tredje perioden (1-2). Men där gjorde vi 3-0, vann matchen och blev olympiska mästare.

Vyacheslav Fetisov, Sovjet

– Vi ledde med 3-2 men USA vände och vann med 4-3. Man får aldrig underskatta sina motståndare, en viktig lärdom som jag har tagit med mig från den turneringen. Sedan ska vi heller inte glömma bort att USA hade ett väldigt bra lag i den turneringen även om flera av spelarna var relativt okända innan

Mark Johnson var med i det vinnande USA-laget 1980, pratade ni båda om den här matchen när ni spelade tillsammans i New Jersey Devils?

– Ja, det gjorde vi. Mark gjorde en väldigt bra turnering i Lake Placid och hans insats gjorde honom mycket berömd i hela USA och NHL.

Sergei Makarov, Sovjet

– Vi underskattade USA och det är något som man aldrig får göra eftersom alla lag som är med i en stor turnering är bra. Visst var vi favoriter att vinna den matchen men många glömmer att USA hade ett bra lag som deras coach Herb Brooks hade gjort ett väldigt bra jobb med. Nu vann vi silver i stället och Sverige slutade på bronsplats.

Mikko Leinonen, Finland

– Det kanske var första gången som vi hade en bra chans att vinna medaljer. Hade vi slaget USA i sista matchen hade vi vunnit brons. Vi hade tidigare i turneringen spelat bra mot ryssarna och det var oavgjort länge, men det var svårt att stå emot Michailov, Charlamov och dom här killarna (Förlust 4-2).

– Vi gjorde en bra turnering och det var kul att spela i olympiska spelen i Lake Placid och man kunde se att den finska hockeyn var på väg att utveckla sig. Men vinner du inte medalj så blir du ändå b

esviken.

Det gick väl även väldigt bra för dig personligen?

– Ja, vi hade en bra första kedja (Mikko Leinonen, Jukka Porvari och Markku Kiimalainen), men hela laget spelade bra eftersom vi var nära medalj.

– Kalevi Numminen, som jag haft i Tappara, var coach och jag kände honom bra. Det är ju så att tränaren måste tro på spelarna och på det sättet var det också i Lake Placid. Litar också spelarna på tränaren så är det ofta en bra mix.

William Löfqvist, Tre Kronor

– Jag tycker nog aldrig att jag upplevt det som att det varit grinigt i ett landslag och inte efter matchen mot USA heller.

– Det är lätt att man glömmer att vi visste redan innan att USA hade ett väldigt bra lag och det skulle ju visa sig under hela turneringen som USA till slut vann.

Såg du den då kallade ”The Miracle on ice” när USA vinner semifinalen mot Sovjet på plats?

– Ja. Vilken häftig upplevelse det var. Vilken stämning och vilket tryck. Helt fantastiskt.

Tomas Jonsson, Tre Kronor

– Mitt första OS och det man tänker på direkt är ju när ryssarna fick stryk av USA. Jag minns då vi kom till hallen dagen efter den matchen och en hel vägg var fylld av olika gratulationstelegram till USA:s lag. Till och med presidenten hade skickat ett telegram.

– Vi spelade oavgjort i första matchen mot USA och blev ganska sågade i pressen dagen efter. Men Sverige skulle visa sig vara det enda lag som tog poäng av USA i den här turneringen.

Bo Berglund, Tre Kronor

Var USA så bra i Lake Placid 1980 som man vill göra gällande?

– Nej, det var ”once in a lifetime”. USA mötte Sovjet i fyra eller fem matcher innan OS och inte i någon match gör ryssarna mindre än sju mål. Man spelade ut USA fullständigt. Sedan gick det väl troll i allting.

– Visserligen hade USA ett bra lag eftersom man spelade ihop det här laget under hela året. Några gick också in och spelade i NHL efter OS.

– USA kvitterade mot oss i första matchen efter att de hade tagit ut målvakten. Vi ledde med 2-1 till det var 30 sekunder kvar. Utan det målet hade USA antagligen inte vunnit.

Mats Åhlberg, Tre Kronor

– Jag hade tackat nej till VM 1979 och hade väl egentligen sagt min landslagskarriär var över. Men Tommy Sandlin skickade en förfrågan till mig, via assisterande förbundskaptenen Bengt "Fisken" Ohlson, och undrade om jag kunde tänka mig att vara med i OS. Det kunde bli en fin avslutning på landslagskarriären så jag tackade ja och hela den här turneringen, som slutade med att vi vann brons, var fantastiskt kul

I första omgången spelade ni 2-2 mot det USA som senare skulle bli olympiska mästare. Kunde ni då tänka er att det laget skulle vinna hela turneringen?

- Nej, verkligen inte och det var knappt att USA tog poäng mot oss. Deras 2-2 mål kom ganska turligt när det bara var några sekunder kvar av matchen på en lös puck som ramlade in bakom "Pelle" Lindbergh i målet.

Dan Söderström, Tre Kronor

– Efter VM 1974 spelade jag även VM 1975 och 1976. Men under åren 1977 och 1978, då Hans ”Virus” Lindberg var förbundskapten, spelade jag ingenting i landslaget. Till VM 1979 var tanken att jag egentligen skulle vara med men en knäskada satte stopp för det.

– Fast till OS 1980 i Lake Placid var jag med igen och det är nog min största turneringsupplevelse. Det var förbaskat kul att bo med alla dom här svenska stjärnorna. Ingemar Stenmark vann ju sina två guld då och jag minns så väl då han på kvällen efter att han just vunnit sitt andra guld satt på förläggningen i en soffa och tittade på TV precis som inget speciellt hade hänt.

– Vi vann brons, vilket så här efteråt måste ses som något väldigt stort. Vi gick faktiskt obesegrade genom grundserien och var ensamma om att ta poäng av dom här collegegrabbarna från USA som vann hela turneringen.

Mats Waltin, Tre Kronor

– Jo, jag minns att man kallade det för ett jättefiasko att vi tappade poäng mot ett jäkla collegelag från USA. Tommy Sandlin hade varit och tittat på deras träning dagen innan vår match. På genomgången innan matchen börjar Sandlin med att säga: ”Vi kommer inte ha en chans idag för jag har aldrig sett ett mer skridskostarkt och skickligt lag”. Vi trodde han skojade, men det visade sig att han skulle ha rätt som vanligt. USA hade ett gäng som bara gasade på. Dom brydde sig inte vilka dom spelade emot. Det var bara full gas som gällde.

– Det var häftigt då vi satt i omklädningsrummet under matchen mellan USA och Sovjet och väntade på att vår match mot Finland ska börja. Vi satt bara och väntade på att hallen skulle rasa ihop för ett sådant liv var det.

Leif Holmgren, Tre Kronor

– Om man tycker att ett VM var stort så måste jag säga att OS är hundra gånger större. Framför allt då att få umgås med andra idrottsmän och kvinnor. Det var inte bara vi hockeyspelare där.

– Vi bodde i en anläggning som sedan skulle bli fängelse. Det var en mur runt om och celler. Vi kunde inte vara på rummen eftersom det var för trångt. I stället fick vi vara i den stora samlingslokalen där vi träffade alla möjliga olika människor.

– Vi var det enda lag som tog poäng av USA. Där och då var vi väldigt besvikna och jag tycker att Sandlin matchade lite fel. Vi ledde med 2-1, men i slutet tog han in fel tekare. Jag tror att det var Danne Söderström som han tog in och han är ingen tekare. Det var oerhört bittert att tappa en poäng för USA trodde vi skulle vara ett skit gäng, men så var det ju inte. Vi lyckades ändå ta bronset.

– Annars gjorde vi ändå en bra turnering och spelar bra. Vi vann alla andra matcher förutom mot ryssarna.

Ni låg under med 9-0 mot Sovjet efter två perioder, hur var det att möta ryssarna vid den här tiden?

– Många gånger snackade vi om att få stopp på deras första femma, men det var inte så enkelt att sätta en femma mot deras eftersom dom spelade i 1.40. Då var vi inne med fjärdekedjan redan. Dom var oerhört skickliga. Samtidigt ska vi komma ihåg att dom var professionella medan vi var amatörer.

Leif Holmgren spelade med Mats Åhlberg och Mats Näslund. Trion utsågs till Sveriges bästa kedja under turneringen.

– Bakom oss hade vi Tomas Jonsson och Ulf Weinstock. Det var egentligen 79-femman där vi bytt ut Bengt-Åke mot Åhlberg. Jag tror att vi fyra hade ett enormt självförtroende från den VM-turneringen. Det hade vi med oss och visste hur vi skulle spela. Sedan hade vi Åhlberg som fick, precis som Bengt-Åke, göra som han ville. På så vis var det bra spelare som jag fick spela med. Det var lättsamt och vi visste vad som gällde.

– Åhlberg var dessutom en skön spelare att spela med. Han hade alltid roliga kommentarer i båset och glimten i ögat. En härlig kille.

Jan Eriksson, Tre Kronor

– Det var första match i turneringen som vi mötte USA och det var Sture (Andersson) och Thomas Eriksson som gjorde våra mål. Jag tycker att vi gjorde en hyfsad match, men efteråt fick vi otroligt mycket ris. Vår insats var skitdålig enligt media. Dessutom var jag inne på isen när USA kvitterade i slutet när jag försökte täcka skott. Förlusten sved just då oerhört.

Var det så att Tommy Sandlin sagt innan matchen att det här inte skulle bli någon enkel match?

– Han hade alltid respekt för allting. Jag minns att vi skulle möta Rumänien. Då sa Tommy ”Rumänien har den bästa centern i Europa”. Nummer sex hade han, men jag kommer inte ihåg vad han heter (Coseta). ”Han gör vad han vill och jag har aldrig sett en bättre spelare” ha ha…

Hur upplevde du själva turneringen?

– Jag har varit med om två outstanding turneringar. Det är JVM med Pelle (Lindbergh), Bengt-Åke (Gustafsson)och det här gänget. Andra turneringen var Lake Placid. Att få vara med om två sådana turneringar var som en dröm.

– Vi satt och käkade frukost en dag i den stora fängelsematsalen, det skulle ju bli ett fängelse sedan. Jag upplevde att det var ganska ljust där inne. Sedan var det helt plötsligt som världens moln dragit in. När jag tittade upp är det Juha Mieto som stod där och sedan satt sig bredvid mig för att äta.

Bengt Lundholm, Tre Kronor

– Jag gjorde illa mig i den turneringen också och det är alltid trist att inte kunna fullfölja en turnering. Jag minns hur besvikna vi var då vi bara fick 2-2 mot USA i premiären. USA vann ju hela turneringen så småningom och vi var det enda lag som tog poäng av dom.

Lars Molin, Tre Kronor

– Vi blev totalt sågade i media för att vi tappade poäng mot ett gäng unga universitetskillar från USA. Senare visade det sig som bekant att dom skulle vinna OS-guld, så vår insats mot USA var kanske inte så dålig trots allt.

Det svenska OS-laget 1980:

Pelle Lindbergh

William Löfqvist

Tomas Jonsson

Sture Andersson

Ulf Weinstock

Jan Eriksson

Tommy Samuelsson

Mats Waltin

Thomas Eriksson

Per Lundqvist

Mats Åhlberg

Håkan Eriksson

Mats Näslund

Lennart Norberg

Bengt Lundholm

Leif Holmgren

Bo Berglund

Dan Söderström

Harald Lückner

Lars Molin