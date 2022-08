Den tidigare SHL-forwarden Akim Aliu kommer att vara med och producera en dokumentärfilm vid namn Black Ice.

Filmen kommer att djupdyka i erfarenheten av att vara en mörkhyad hockeyspelare.

Att se är att tro.

Vikten av att kunna få se sig själv representerad är enorm. Vare sig det är på storskärmen eller på isen, så är en sak tydlig: mångfald är betydelsefull och gör skillnad.

Det här konceptet är den forne hockeyspelaren Akim Aliu väl medveten om, som har förstahandserfarenhet av att vara en minoritet i en liga i behov av mer mångfald.

Under sin karriär hann Aliu representera en hel del olika lag. Inte minst spelade han för AIK under en del av säsongen 2013/14, utan även för Karlskrona HK och IK Pantern under delar av säsongen 2017/18.

Numera arbetar den nigerianskfödda kanadensisk-ukrainaren hårt för att ishockeyn ska bli en mer inkluderande sport. Sedan 2020 har Aliu tillsammans med ett antal andra hockeyspelare drivit Hockey Diversity Alliance (HDA), vars syfte är att göra hockeyn fri från fördomar och rasism.

Förra veckan meddelade Aliu på Twitter att han blivit anlitad som en ‘associate producer’ för UNINTERRUPTED Canadas dokumentärfilmen ‘Black Ice’. Enligt en artikel från Deadline kommer filmen att följa decennierna från att ‘the Coloured Hockey League of the Maritimes’ skapades, fram till dagens NHL. ‘Black Ice’ är en djupdykning i erfarenheten av att vara en mörkhyad hockeyspelare.

Får jobba med stjärnorna

Akim kommer vara i gott sällskap då dokumentärens exekutiva producenter är basketstjärnan LeBron James och musikartisten Drake.

Scotiabank meddelade att de går in som sponsor för UNINTERRUPTED Canadas dokumentärfilm. På deras hemsida berättar Scotiabank att detta görs som del av deras initiativ ‘hockey for all’, vars syfte är att främja mångfald inom sporten. Vidare skrivs det att Laura Curtis Ferrara, marknadschef på Scotiabank, gjort följande uttalande:

– På Scotiabank vill vi att vår hockey ska väcka konversationer kring mångfald och rättvisa inom hockey för att kunna uppmuntra till positiv förändring, och göra sporten mer välkomnande och inkluderande.

‘Black Ice’ har internationell premiär på Torontos International Film Festival (TIFF) i September.

