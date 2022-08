Inför Damkronornas VM har det mest pratats om spelarna som lämnats hemma. Men vilka är det egentligen som ska försvara Sveriges färger? Hockeysverige.se har svaret.

I dag inleder Sverige sin VM resa. Första målet är givetvis att inte tvingas lämna A-gruppen ånyo. Damkronorna åker till turneringen med en relativt orutinerad, men samtidigt spännande trupp. Flera av de tidigare etablerade landslagstjärnorna är ställda åt sidan. I stället har Förbundskaptenen, Ulf Lundberg, valt att satsa på nästa generations spelare.

Så här ser truppen ut i sin helhet.

Målvakter:

1. Ida Boman, Djurgårdens IF

19 år

Moderklubb: Sollentuna HC

OS 2022, JVM2020

Spelat totalt 31 SDHL-matcher för Djurgården

Foto: Ronnie Rönnkvist. Ida Boman.

30. Emma Söderberg, Univ. of Minnesota-Duluth

24 år

Moderklubb: Järveds IF

OS 2022, JVM 2015 och 2016

Spelat totalt 54 SDHL-matcher för MoDo

JVM:s bästa målvakt 2016. JVM:s All Star team 2016

Foto: Mats Bekkevold. Emma Söderberg.

35. Ellen Jonsson, AIK

24 år

Moderklubb: Ljusne HC

JVM 2016

SDHL:s bästa räddningsprocent 2021/22

Spelat totalt 104 SDHL-matcher för Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Ellen Jonsson.

Backar:

3. Anna Kjellbin, Luleå HF

28 år

Moderklubb: IF Mölndal Hockey

OS 2022, VM 2016, 2017, JVM 2011, 2012

Svensk mästare 2014, 2015, 2022

Spelat totalt 386 SDHL-matcher för Hanhals, Linköping, HV71 och Luleå

Foto: Ronnie Rönnkvist. Anna Kjellbin.

4. Linnéa Andersson, MoDo

23 år

Moderklubb: Eksjö HC

OS 2022, JVM 2016

Spelat totalt 210 SDHL-matcher för HV71

Foto: Bildbyrån. Linnéa Andersson.

6. Mira Jungåker, HV71

17 år

Moderklubb: HC Dalen

JVM 2022

SDHL:s poängbästa junior 2022

Spelat totalt 74 SDHL-matcher för HV71

Foto: Ronnie Rönnkvist. Mira Ljungåker.

8. Ebba Berglund, Metropolitan Riveters

24 år

Moderklubb: MoDo HK

OS 2022, JVM 2016

Svensk Mästare 2019, 2021

Har spelat totalt 256 SDHL-matcher för MoDo, Linköping, Luleå och HV71

Foto: Bildbyrån. Ebba Berglund

9. Jessica Adolfsson, Linköping HC

24 år

Moderklubb: Linköpings HC

OS 2022, VM 2017, 2019, JVM 2014, 2015, 2016

Svensk Mästare 2014, 2015. JVM All Star team 2016

Spelat totalt 198 SDHL-matcher för Linköping, Djurgården och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Jessica Adolfsson.

10. Mina Waxin, Brynäs IF

21 år

Moderklubb: Flemingsbergs IF

OS 2022, VM 2019, JVM 2018, 2019

Spelat totalt 174 SDHL-matcher för MoDo och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Mina Waxin.

12. Maja Nylén Persson, Brynäs IF

21 år

Moderklubb: Skogsbo SK

OS 2018, 2022, VM 2017, 2019, JVM 2016, 2017, 2018

JVM: All Star team 2018, SDHL:s bästa junior (Elite Prospects Award) 2019, 2020, Poängbästa junior i SDHL 2020, SDHL:s poängbästa back 2022, SDHL:s bästa back (Börje Salming Trophy) 2022, Årets spelare 2022

Spelat totalt 258 SDHL-matcher för Leksand och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Maja Nylén Persson.

20. Paula Bergström, Long Island University

23 år

Moderklubb: KB65 (Köpmannaholmen/Bjästa)

OS 2022, JVM 2015, 2017

Spelat totalt 209 SDHL-matcher för MoDo

Foto: Ronnie Rönnkvist. Paula Bergström.

Forwards:

11. Josefin Bouveng, Minnesota State University

21 år

Moderklubb: Wings HC, Arlanda

OS 2022, JVM 2017, 2018, 2019

Ungdoms OS-guld 2016, SDHL:s bästa junior (Elite Prospects Award) 2021, Poängbästa junior i SDHL 2021

Spelat totalt 149 SDHL-matcher för Djurgården och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Josefin Bouveng.

13. Emma Murén, Färjestads BK

24 år

Moderklubb: Hammarö HC

OS 2022, JVM 2014, 2015, 2016

Spelat totalt 216 SDHL-matcher för Leksand, Brynäs och Linköping

Foto: Ronnie Rönnkvist. Emma Murén.

16. Linnea Johansson, Linköping HC

20 år

Moderklubb: IF Troja-Ljungby

OS 2022, JVM 2018, 2020

SDHL:s bästa junior (Elite prospects award) 2022. Poänngbästa junior i SDHL 2022

Spelat totalt 146 SDHL-matcher för HV71 och Linköping

Foto: Ronnie Rönnkvist. Linnea Johansson.

17. Sofie Lundin, Ohio College

22 år

Moderklubb: Jonstorps IF

OS 2022, VM 2019, JVM 2016, 2017, 2018

Ungdoms OS-guld 2016, Svensk Mästare 2017

Foto: Ronnie Rönnkvist. Sofie Lundin.

18. Jenny Antonsson, Brynäs IF

20 år

Moderklubb: Mörrums GoIS

JVM 2017, 2018, 2019

Har spelat totalt 169 SDHL-matcher för HV71 och Brynäs

Foto: Bildbyrån. Jenny Antonsson.

19. Sara Hjalmarsson, Providence College

24 år

Moderklubb: HV71

OS 2018, 2022, VM 2017, 2019, JVM 2015, 2016

Har spelat 136 SDHL-matcher för HV71 och AIK

Foto: Ronnie Rönnkvist. Sara Hjalmarsson.

21. Celine Tedenby, Merrimack College

23 år

Moderklubb: Järveds IF

JVM 2015, 2016, 2017

Har spelat 133 SDHL-matcher för MoDo

Foto: Mats Bekkevold. Celine Tedenby.

22. Hanna Thuvik, Brynäs IF

20 år

Moderklubb: Rönnängs IK

JVM 2019, 2020

Har spelat totalt 140 SDHL-matcher för Göteborg och Brynäs

Foto: Ronnie Rönnkvist. Hanna Thuvik.

23. Thea Johansson, Mercyhurst University

19 år

Moderklubb: IF Troja-Ljungby

JVM 2018, 2019, 2020

Har spelat totalt 170 SDHL-matcher för HV71

Foto: Ronnie Rönnkvist. Thea Johansson.

24. Felizia Wikner Zienkiewicz, Brynäs IF

22 år

Moderklubb: Hanhals IF

OS 2022, JVM 2016, 2017

Har spelat totalt 235 SDHL-matcher för MoDo och HV71

Foto: Ronnie Rönnkvist. Felizia Wikner.

25. Lina Ljungblom, MoDo

20 år

Moderklubb: Skövde IK

OS 2022, VM 2019, JVM 2017, 2018, 2019

Ungdoms OS-guld 2016

Har spelat totalt för HV71 och MoDo

Foto: Ronnie Rönnkvist. Lina Ljungblom.

26. Hanna Olsson, Frölunda HC

23 år

Moderklubb: Skärgårdens SK

OS 2018, VM 2015, 2026, 2017, 2019, JVM 2014, 2015, 2016, 2017

Svensk Mästare 2014, 2017 Poängbästa Junior i SDHL 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

Har spelat totalt 200 SDHL-matcher för HV71, Linköping och Djurgården

Foto: Ronnie Rönnkvist. Hanna Olsson.

28. Michelle Löwenhielm, SDE Hockey

27 år

Moderklubb: Enebybergs IF

OS 2014, 2022, VM 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, JVM 2010, 2011, 2012

Svensk Mästare 2013. Poängbästa junior i SDHL 2013.

Har spelat totalt 212 SDHL-matcher för Ormsta, AIK, HV71 och SDE Hockey

Foto: Ronnie Rönnkvist. Michelle Löwenhielm.

29. Olivia Carlsson, MoDo

27 år

Moderklubb: Forshaga IF

OS 2014, 2022 VM 2013, 2015, 2016, 2017, 2019

Svensk Mästare 2012. Poängbästa junior i SDHL 2015

Har spelat totalt 345 SDHL-matcher för MoDo

Foto: Ronnie Rönnkvist. Olivia Carlsson.

*Vi har skrivit ut SDHL även då det handlat om Riksserien

Spelschema för Sverige i Grupp B:



Torsdag 25 augusti

19.30 Danmark–Sverige

Lördag 27 augusti

15.30 Sverige–Tyskland

Måndag 29 augusti

19.30 Ungern–Sverige

Tisdag 30 augusti

15.30 Sverige–Tjeckien

Från Grupp B går de tre högst rankade lagen vidare till kvartsfinal, tillsammans med de fem lagen från Grupp A. Kvartsfinalerna spelas 1 september, och semifinalerna och medaljmatcherna spelas under helgen den 3–4 september.

TV: Mitt första NHL-mål – Patrik Laine