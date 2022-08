Förklarar: Därför görs TV-pucksreglerna om

Igår kunde hockeysverige.se avslöja att TV-pucken görs om - och att inga underåriga spelare får vara med. Nu förklarar Svenska Ishockeyförbundets utvecklingschef Anders Wahlström beslutet.

– Det är ett beslut taget i ett större sammanhang.

Om ungefär en månad drar gruppspelet för först killarna och sedan tjejerna igång i TV-pucken. Nytt för i år är att samtliga spelare på killsidan måste vara födda samma år. Det är inte längre tillåtet att ha underåriga spelare med. En nyhet som hockeysverige.se avslöjade under söndagen.

Nu förklarar Anders Wahström. utvecklingschef på Svenska Ishockeyförbundet (SIF) varför man valt att fatta det beslutet.

– Till att börja med det här ett beslut taget i ett större sammanhang. Redan på årsmötet 2019 motionerade Stockholms Ishockeyförbund att vi skulle ta fram nationella principer för att optimera spelarutbildningen. Det var allt ifrån hur distrikten ska jobba inom olika områden, till guidelines hur de ska tänka kring matcher, träning, toppning av lag och sådana saker.

– En av de nationella principerna var att man ska spela TV-pucken med homogena åldersgrupper på pojksidan och inom två åldersgrupper på flicksidan, säger Wahlström som också varit ansvarig för de nationella principerna.

“Inget dramatiskt”

Wahlström menar dock att förändringen inte är så stor som man kan tro.

– Många distrikt har jobbat så sedan tidigare. Du nämnde några (Småland och Västergötland) i din artikel igår, men även Stockholm och hela Region Norr har jobbat så. Det är på så sätt inget dramatiskt som sker nu.

– Men det som de distrikten velat är ju att inga underåriga ska ta plats från de som har åldern inne.

Ifjol hade Gästrikland sju underåriga spelare i sin trupp. Är det något som stuckit i ögonen hos er, eller andra distrikt?

– Nej, det skulle jag inte säga. Däremot är vi, i stort, överens om att TV-pucken ska vara en rolig och utvecklande resa - oavsett om man kommer med i den slutgiltiga truppen eller inte. Det som står i våra principer är att hela resan framåt ska präglas av spelarutbildning - och inte resultat.

– Vi vill att truppen ska tas ut fyra veckor innan turneringen, och att det här ska vara en av många turneringar i en spelares liv. Det ska inte vara en turnering som sätter en enormt stor prägel på en spelare. Så det finns ingen irritation på just Gästrikland från vårt håll - men de har ju spelare i rätt ålder också.

Anders Wahlström. Foto: Bildbyrån.

Enligt vad hockeysverige.se erfar har beslutet om förändringen kommit sent. Det finns distrikt som samlats på läger inför turneringen - och där har underåriga spelare funnits med. Underåriga spelare som sedan inte varit uttagningsbara.

– Distrikten har varit med i processen hela vägen. Det här är ett beslut som fattades på förbundsmötet 2019, och som gäller fullt ut kommande säsong. Sen kan inte jag kommentera hur kommunikationen varit inom distrikten, hela vägen ned till de som ansvarar för laguttagningarna.

Men kan inte det här beslutet missgynna de mindre distrikten, som inte har lika många spelare att välja på från varje kull?

– Jo, den risken finns. Men om ett distrikt inte kommer upp i tillräckligt många spelare så finns en dispensmöjlighet också. Vi ser dock att TV-pucken är en turnering främst för de som har rätt ålder inne. De andra kommer få sin chans. De som är underåriga är 14 år - de kommer hinna spela, de också.

“Ska inte bli något som är större än det är”

Wahlström lyfter sedan fram ytterligare ett argument som talar till det nya beslutets fördel.

– De som är sena i sin utveckling, oavsett om de är födda sent på året, är sena i sin biologiska utveckling eller har börjat spela hockey sent, kanske får en bättre möjlighet att komma in i systemet nu också.

Vad hoppas ni, rent konkret, få ut av den här förändringen?

– Det är tvådelat. Dels är det just det här att vi inte vill att någon yngre spelare ska få spela på de som har rätt ålders bekostnad. Sen är det ju den här ständiga diskussionen kring att TV-pucken inte ska bli något som är större än vad det är. Det är en av många turneringar i en spelares liv. Ja, det är en viktig turnering för förbundet och för spelarna - men den får inte bli för viktig. Den får inte skymma sikten för en spelares långsiktiga utveckling. En turnering som spelas på hösten när spelaren är 15 år får inte bli för stor.

