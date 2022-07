Mr. Hockeyallsvenskan, som han kallas, har de senaste elva åren varit en av andraligans vassaste offensiva spelare. Nu kommer äntligen chansen i SHL – med laget i hjärtat.

– Då kände jag att ska jag till SHL, då är det Färjestad jag ska till, berättar Henrik Björklund för Hockeysverige.se.

Henrik Björklund är den bästa målskytten i Hockeyallsvenskans historia och den näst bästa poängplockaren.

Nu, elva år efter senaste chansen, kommer möjligheten att visa vad han går för även i högstaligan.

– Det har varit ups and downs de elva åren, jag hade mycket skador i Karlskoga första gången jag var där, innan jag flyttade Övik. Därifrån har jag lagt grunden och utvecklats ett steg till. Jag känner mig mer redo än någonsin, säger 31-åringen.

För den vasse målskytten är det framförallt de två senaste säsongerna i BIK Karlskoga som har lagt grunden till SHL-kontraktet. Där det på 92 matcher blev 96 poäng. Lägg också till ett slutspel våren 2021 med 17 poäng på elva matcher.

Hur känns det nu att ha spelat till dig ett SHL-kontrakt med Färjestad?

– Det känns fantastiskt kul. Det har varit mitt främsta mål de senaste åren att komma tillbaka till Färjestad. Det känns kul att få chansen här nu, att försöka bevisa att man håller.

”Något speciellt med ligan

Med sina 410 poäng på 572 matcher är Henrik Björklund en av de största i den Hockeyallsvenskan historien.

Hur kommer det sig att du lyckades så bra i den ligan?

– Det är klart att det inte är bara, även om man har varit i ligan länge. Att vilja utvecklas och bli bättre, det har gett resultat. De senaste åren har varit mina bästa år. Man har lärt sig var man göra målen från. Den rutinen kommer med tiden. Sedan har min främsta drivkraft varit att försöka ta upp ett lag till SHL.

Foto: Bildbyrån. Henrik Björklund fick publiken i Nobelhallen att jubla bra många gånger.

Men trots den stabila poängproduktionen lyckades inget lag locka iväg forwarden på en ny utmaning.

– Det har mest varit erbjudanden från utlandet som inte har passat med min familj. Efter förrförra säsongen fanns det mer att välja på men då kände jag att ska jag till SHL, då är det Färjestad jag ska till. Nu kom möjligheten och då ville jag ta den.

Vad är det som är så speciellt med Hockeyallsvenskan?

– Det är att nästan varje säsong känner man från augusti att “nu ska vi ta oss hela vägen”. Det är något speciellt med ligan att man kämpar för att ta sig upp en serie. Det är rätt häftigt. Man har inte haft samma resurser i Karlskoga som lagen man har mött men det finns en tro att man ska gå upp. Det har drivit mig de senaste åren och gjort att jag sätter en press på sig själv att bidra.

Inspireras av succémannen

Nu väntar för första gången på länge en ny liga och en ny utmaning för Henrik Björklund.

Som inspireras av sin forne lagkamrat i MoDo: Patrik Karlkvist.

– Han banade vägen. Det han har gjort kan nog inte många kopiera för det är något alldeles extra. Han har otroligt mycket hockey och skills i sig som väldigt många i SHL inte har. Det kunde han ta med sig in på SHL-nivå. Jag skulle inte vilja jämföra mig med honom men samtidigt tycker jag att han öppnade upp och visar att det går att gå från en producerande roll i Hockeyallsvenskan till SHL.

Foto: Bildbyrån. Henrik Björklund och Patrik Karlkvist under tiden i MoDo.

Vad kommer krävas av dig för att lyckas producera i SHL?

– Jag vet mina styrkor och vet vad som har tagit mig hit. Allt är lite bättre och tuffare. Där tycker jag ändå att rutinen av att få sätta dit puckar och skapa sig lägen kan jag ta med mig. Min skridskoåkning är inte min starka sida så jag kommer nog inte skrinna ifrån spelarna i ligan utan jag får hitta andra sätt. Så klart vill jag spela så offensivt som möjligt men jag kan också ta andra roller.

Att nu fortsätta i Färjestad kommer bli en utmaning på flera sätt. Dels är det en ny, tuffare liga. Men dels är det också ett lag som är väldigt stjärntätt, inte minst på forwardssidan.

”Det är drömmen”

Där finns spelare som Marcus Nilsson, Michael Lindqvist och Daniel Viksten.

Hur ser du på att komma till ett lag med så skickliga spelare?

– Det är hedrande att det laget vill ha mig i sin trupp. Man satt ju i slutspelet som ett fan. Det sätter lite press på mig, en press som alltid finns här i Karlstad. Även om det inte alltid har sett ut så de senaste åren är det nu ett fantastiskt bra lag. Förutsättningarna finns för att återupprepa fjolåret.

Foto: Bildbyrån. Henrik Björklund i Färjestadströjan 2009.

Tidigare i karriären har det blivit 34 matcher i dåvarande elitserien med morderklubben Färjestad.

Då var Henrik Björklund 20 år – och hade inte mer 410 poäng i Hockeyallsvenskan i ryggen.

– Framförallt vill jag ju känna att jag kan komma in och bidra offensivt. Men även kunna bidra med min personlighet och det jag har stått för. Det är det jag vill komma in med sedan så känner jag att jag får ta för mig och se var vi landar. Det finns ändå i tanken att jag ska komma in och göra en “Karlkvist-säsong”, det är drömmen.

