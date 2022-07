Efter tre år och en Stanley Cup-titel lämnade Nazem Kadri Colorado som free agent. Nu kommer uppgifter om att stjärnan som är absolut hetast på marknaden kan vara aktuell för en flytt till New York Islanders.

Med sin poängmässigt bästa säsong bakom sig och en Stanley Cup-titel färskt i minnet är det inte konstigt att Nazem Kadri är den hetaste spelaren kvar på free agent-marknaden.

Kanadensaren är tillsammans med svensken John Klingberg det stora namnet som fortfarande inte har hittat en ny klubb som unrestricted free agent. Men enligt The Athletics Kevin Kurz kan det nu börja närma sig en lösning.

New York Islanders general manager Lou Lamoriello väntades förstärka truppen med en riktig stjärnvärvning under sommaren. Lamoriello var intresserad av Johnny Gaudreau, men när “Johnny Hockey” oväntat nog valde Columbus kan siktet istället ställas in på Nazem Kadri.

Krävs åtgärder

Det finns däremot en del som behöver åtgärdas innan en sådan flytt kan bli klar. För att skapa rum åt Kadri skulle någon av centrarna, Mathew Barzal eller Brock Nelson kunna kliva ut på kanterna, enligt The Athletics Kurz.

Sedan handlar det naturligtvis om att få ihop det ekonomiskt. Kurz menar att ett kontrakt med Kadri skulle vara värt 8,5 miljoner dollar per säsong. Vilket kan ställa till det för Islanders. Enligt CapFriendly har de 11 miljoner kvar i lönetaksutrymme, men de måste även skriva nya kontrakt med Noah Dobson och Alexander Romanov.

Det behövs därmed göras utrymme genom en eller flera trejder.

