Den tidigare NHL-stjärnan Bobby Ryan arresterades i går på Nashvilles flygplats – så berusad att han inte visste var han befann sig. Det utlöste en kärleksstorm på sociala medier där många nu visar sitt stöd för 35-åringen.

“Jag har fått så många otroliga meddelanden i dag. Tack för dem allihop”, skriver Ryan på Twitter.

Det var sajten Scoop Nashville som under tisdagen var först med att rapportera om att Bobby Ryan blivit arresterad på flygplatsen i Nashville. Där hade den tidigare NHL-forwarden varit inne i en butik på flygplatsen där han tagit med sig varor utan att betala för dem.

Flygplatspolisen följde Ryan via sina säkerhetskameror och kunde se hur han la ifrån sig varorna innan han gick in på en bar. När polisen arresterade honom var han just på väg att beställa en drink.

Enligt polisen ska han ha varit “extremt berusad” vid tillfället, så berusad att han varken visste var han befann sig eller kunde stå på egen hand. Butiken som Ryan tagit varorna ifrån valde att inte göra någon polisanmälan då de fick tillbaka det som han plockat med sig. Däremot hamnade amerikanen i polisförvar på grund av sin berusning.

Efter att händelseförloppet blivit känt för allmänheten blev det inga fördömande reaktioner. I stället blev 35-åringen kärleksbombad på sociala medier.

Anledningen till det är att Bobby Ryan, som spelade sina sista NHL-matcher med Detroit Red Wings säsongen 2020/21, inte bara är ihågkommen för sina meriter på isen, utan framför allt för kampen utanför densamma.

Historien om den amerikanske forwarden är kantad av tuffa utmaningar.

Tillsammans med sina föräldrar flydde han från uppväxtorten i New Jersey till Kalifornien och fick samtidigt byta identitet. Detta eftersom hans far misshandlat hans mor Melody och sedan flytt från polisen. Tillsammans levde de gömda innan Ryans far slutligen greps.

Hans mor drabbades senare av cancer och avled när Bobby Ryan var mitt uppe i NHL-karriären.

I november 2019, då spelandes för Ottawa Senators, tog Ryan timeout från ishockeyn. Anledningen var att hans alkoholproblem eskalerat till den grad att han behövde skriva in sig i NHL:s eget missbruksprogram. När han kom tillbaka till isen i februari 2020 svarade han för ett hattrick i en av sina första matcher efter sin rehabilitering.

Det ledde till att han belönades med Bill Masterton Trophy som går till den spelare som "bäst förkroppsligar ihärdighet, sportsmannaanda och hängivenhet till sporten ishockey".

Nu har han återigen problem med sin alkoholism, men efter incidenten i Nashville och det stöd han har fått utifrån skriver Bobby Ryan på sociala medier att han är redo att vända blad.

“Jag har fått så många otroliga meddelanden i dag. Tack för dem allihop. I dag är dag ett (igen). Mest generad, men borde inte vara det. I dag vaknar jag upp och gör bättre val”, skriver han på Twitter.

I’ve had so many incredible messages today. Thank you for all of them. Today is day 1 (again). Mostly embarrassed, but I shouldn’t be. Today I’m waking up and choosing better.