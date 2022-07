Jesper Bratt har blivit en hyllad spelare i NHL-laget New Jersey Devils. Nu sajnar lillebror Filip med organisationens AHL-lag, Utica Comets.

Filip Bratt lämnar svensk hockey. Under måndagskvällen stod det klart att den tidigare AIK-backen är klar för spel i AHL.

Det är Utica Comets, som är farmarlag till New Jersey Devils, som har skrivit ett kontrakt med svensken. I organisationen finns redan storebror Jesper Bratt som den gångna säsongen var en av Devils bästa spelare.

De 20-årige backen har spenderat ungdomsåren i AIK och Djurgården och gjorde under den gångna säsongen 35 matcher i Hockeyallsvenskan med AIK. Det blev också en kortare utlåning till Väsby i Hockeyettan.

”Tror det kommer passa mig”

Nu väntar Filip Bratts första utlandsäventyr. Något han tidigare har flaggat för vore bra för honom.

– Det ska bli kul att se hur mitt spel anpassar sig till Nordamerikansk is. Jag har spelat typ en turnering när jag var liten, det ska bli kul. Jag tror att det kommer att passa mig med min fart… hoppas jag, sa svensken till New Jersey Devils hemsida inför try outen.

