Pittsburgh Penguins är aktiva på marknaden. Under lördagskvällen plockade laget in tre spelare i backarna Jeff Petry, Ty Smith och forwarden Ryan Poehling.

Med hjälp av två trejder plockar Pittsburgh in tre spelare.

Det är Jeff Petry, Ty Smith och Ryan Poehling som är klara för Penguins. Jeff Petry och Ryan Poehling ansluter från Montréal Canadiens samtidigt som Ty Smith kommer från New Jersey Devils.

The Penguins have acquired Jeff Petry (@PetryJ) and Ryan Poehling (@LilUziPoehlss) from the Montreal Canadiens in exchange for defenseman Mike Matheson and a 2023 fourth round draft pick.



